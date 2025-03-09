我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小米SU7 Ultra車主試車 17秒時速飆破300公里

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

MLB／連4戰敲安後 大谷春訓首繳白卷 賽後自主加練

記者蘇志畬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷翔平春訓首度打擊繳白卷。（美聯社）
大谷翔平春訓首度打擊繳白卷。（美聯社）

春訓熱身賽連4戰敲安後，大谷翔平8日首度繳白卷，3個打席吞下2次三振另有1次四壞保送，打擊率「下滑」到3成57，而道奇隊最終以2：5輸給白襪隊，大谷賽後留下來自主特訓。

大谷翔平8日依舊是第1棒、指定打擊，首打席面對24歲沒有大聯盟經驗的史密斯（Shane Smith），第4球面對一顆紅中伸卡球打成界外，大谷一臉懊惱，結果第5顆98.4的高角度速球揮棒落空遭到三振。

3局上的第2打席，大谷翔平又目送史密斯一顆內角的97.6哩速球進入好球帶，遭到三振；5局上1出局、二三壘有人時，大谷翔平選到保送上壘，也讓貝茲（Mookie Betts）用高飛犧牲打敲回追平分，後續更取得2：1領先。

不過6局下道奇隊又掉3分，而7局上大谷翔平則被代打換下，今日總計2打數無安打，目前在熱身賽累積14打數5安打，包含1轟，OPS仍在高檔的1.043。

大谷翔平隨後到球場旁邊的設施繼續訓練，再次確認打擊姿勢，也是構成打擊的基本，隨後拎著球棒到室內練習區練習約10分鐘，為18、19日在東京巨蛋舉行的海外開幕戰作準備。

大谷翔平8日也有進行傳接球練習，不過總教練羅伯玆（Dave Roberts）昨日宣告，大谷的牛棚練投會先暫停，讓他專心調整打擊，預計海外戰之後才會重啟牛棚練投。

大谷翔平春訓首度打擊繳白卷。 （路透）
大谷翔平春訓首度打擊繳白卷。 （路透）

大谷翔平 道奇

上一則

MLB／洋基柯爾憂手肘傷勢 仍抱希望

下一則

NBA／柯瑞達25000分里程碑 史上第26人

延伸閱讀

MLB／大谷翔平吞2K春訓首度0安 賽後自主加練

MLB／大谷翔平吞2K春訓首度0安 賽後自主加練
MLB／大谷取消牛棚練投「二刀流」恐延後 道奇投教說明原因

MLB／大谷取消牛棚練投「二刀流」恐延後 道奇投教說明原因
MLB／官網預測MVP大谷翔平排第二 輸給7.6億重砲

MLB／官網預測MVP大谷翔平排第二 輸給7.6億重砲
MLB／大聯盟結合鬼滅之刃超燃動畫 大谷翔平化身「野球柱」

MLB／大聯盟結合鬼滅之刃超燃動畫 大谷翔平化身「野球柱」

熱門新聞

NBA洛杉磯湖人隊。

NBA／湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼近史上最高

2025-03-07 23:05
已經去世的涉賭美國職棒大聯盟MLB安打王羅斯。(美聯社)

川普力挺涉賭MLB安打王羅斯 喊話赦免但內容不明

2025-03-01 14:59
瑞典撐竿跳名將杜普蘭提斯2月28日以6公尺27公分的成績，再度打破自己保持的男子撐竿跳世界紀錄。(擷自YouTube@Total Running Productions)

撐竿跳6米27 「瑞典鳥人」第11次刷新自己的世界紀錄

2025-03-01 03:45
大谷翔平2月28日在春訓練球。(美聯社)

MLB／惡整教頭後收「回禮」 大谷開車門滿滿彩色小球滾出來

2025-03-01 01:30
陳傑憲的發言被上了不同字幕。圖/翻攝自YT

陳傑憲講中華隊字幕卻變台灣隊 華視聲明「不認有錯」

2025-03-02 09:49
球星柯瑞第四節成焦點人物，他一次快攻後單手爆扣，上演暌違6年的灌籃。(美聯社)

NBA／6年來首灌驚艷全場 柯瑞親口宣布：生涯最後一灌

2025-03-02 03:07

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬