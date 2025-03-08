MLB／柯爾手肘不適要檢查 洋基陷入傷兵惡夢

柯爾。(美聯社)

洋基 王牌投手柯爾（Gerrit Cole）傳出傷情，因右手肘不適將進行MRI（核磁共振）檢查，紐約媒體直言，洋基可能進入傷兵惡夢。

柯爾春訓第2次出賽，先發2.2局投54球，被敲5支安打包含2轟，丟掉6分，防禦率上漲到10.50，而7日就傳出受傷消息，包含紐約郵報、ESPN、大聯盟官網都報導。

34歲的柯爾去年球季就因右手肘發炎，導致最終只出賽17場，留下8勝5敗、防禦率3.41的成績，球季結束後柯爾原本行使跳脫，但在洋基無意更動合約下，放棄跳脫續留，在2019年簽下的9年合約要到2028年才會到期。

柯爾的傷勢程度會影響洋基先發輪值，另一位預定先發希爾（Luis Gil）也在3月1日宣告受傷，至少要休息3個月，另外史丹頓（Giancarlo Stanton）、勒梅修（DJ LeMahieu）、彼特（Clayton Beeter）、布魯貝克（JT Brubaker）、埃弗羅斯（Scott Effross）、漢普頓（Chase Hampton）也都因受傷確定趕不上開季。