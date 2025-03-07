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MLB／你相信有鬼嗎？大谷回答Yes 隊友爆料自家就有

記者蘇志畬／即時報導
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大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

中國人怕鬼，西洋人也怕鬼嗎？大聯盟球星們被問到相不相信有鬼，巨人隊王牌投手韋伯（Logan Webb）被問到篤定地說：「鬼是真的，而且我非常怕祂們。」道奇隊日本球星大谷翔平也回答肯定的「YES」。

大聯盟官方社群平台X上架一支影片，調查球星們對鬼魂的相信程度，大谷翔平立刻回答相信，但被問到有沒有時笑著說：「沒有。」字幕則打上「不安的笑聲」。

台美混血的響尾蛇隊球星卡洛爾（Corbin Carroll）被問到時回答得很保守，「我想說不相信，但祂們就會來找我，所以…」類似回答的還有勇士隊哈里斯二世（Michael Harris II）說：「我不想回答，安全為上。」

道奇的赫南德茲（Enrique Hernandez）則是驚人爆料，「我家就有鬼，她的名字是Eleanor（艾莉諾），是友善的鬼，就像是鬼馬小精靈，只不過是女生版。」

轉戰巨人的韋蘭德（Justin Verlander）很有冒險精神，「我很想相信，但我沒有經歷過，我們去住聖彼得飯店時很想去住鬧鬼的那個房間，但他們不讓我住。」

密爾瓦基有一間知名到鬧鬼飯店，不少大聯盟球員拒絕入住，皇家隊的帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）就分享自已的經驗，「我住過一次，永遠不會再住，再住一次他X的普菲斯特飯店（The Pfister Hotel），你開玩笑嗎？」

大谷翔平

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