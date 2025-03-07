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MLB／官網預測MVP大谷翔平排第二 輸給7.6億重砲

記者蘇志畬／即時報導
索托。(路透)
索托。(路透)

美國職棒新賽季即將展開，大聯盟官網預測2025年美聯、國聯MVP人選，去年奪得國聯MVP的大谷翔平今年將重拾二刀流，不過在預測榜上只排名第二，輸給從洋基轉戰大都會隊的重砲索托（Juan Soto）。

大聯盟官網邀集5位專欄作家預測MVP人選，在美聯、國聯各選出前五名，其中國聯由索托排第一，文中指出，索托剛簽下一筆15年7.65億美元鉅約，勢必想要證明自己。

但就算沒有這樣的動力，索托依舊是現役最強打者，看好他今年締造連四季25轟、125保送，「他一直是MVP強力候選，今年有機會拿下」。

至於大谷翔平則排在國聯第二，不過文中依舊看好，大谷翔平作為MVP候選者，依舊是強力競爭者，外界也很期待他重現精彩賽季，只不過傷勢仍是一項隱憂，「如果他能保持健康，應該很容易能夠拿下連三屆、個人第四座MVP」。

大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

國聯MVP預測榜前五

1.索托（Juan Soto），大都會
2.大谷翔平，道奇
3.塔克（Kyle Tucker），小熊
4.林多（Francisco Lindor），大都會
5.克魯茲（Elly De La Cruz），紅人

美聯MVP預測榜前五

1. 惠特（Bobby Witt Jr.），皇家
2. 賈吉（Aaron Judge），洋基
3.韓德森（Gunnar Henderson），金鶯
4.小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），藍鳥
5.拉米瑞茲（Jose Ramirez），守護者

大谷翔平

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