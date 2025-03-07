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MLB／在日職錯過對決 布坎南春訓熱身賽被大谷敲出二壘打

記者陳宛晶／綜合報導
布坎南在日職無緣過招大谷，如今兩人終於在大聯盟碰頭。(路透)
布坎南在日職無緣過招大谷，如今兩人終於在大聯盟碰頭。(路透)

MLB道奇隊日籍球星大谷翔平6日面對遊騎兵隊敲出雙安，在春訓熱身賽連四場都有安打，對戰投手有日職球迷的熟面孔、今年與遊騎兵簽下小聯盟合約的35歲右投布坎南（David Buchanan），他曾效力養樂多隊三個球季，在日職無緣過招大谷，如今在大聯盟碰頭終於見識他的厲害。

道奇6日以8：4擊敗遊騎兵隊，布坎南先發1局被敲1安打、失1分（無責失），開賽面對第一位打者就是大谷，球數2好2壞時，一顆90.4哩外角直球被大谷打穿左邊防區，跑出一支二壘打，隨後因三壘手的守備失誤讓大谷跑回這一分。

「我想辦法要讓他出局，或是至少不要被打全壘打。」布坎南表示，大谷是位優秀的打者，自己以內角、外角搭配使用，試著混淆大谷，被他敲安的球路是自己想投的位置，「這不是他要打全壘打的揮擊，只是想碰到球，結果擊球初速還是有100哩以上，但只要不是全壘打都OK。」

布坎南表示，自己在日職時期並未對過大谷，曾面對火腿投出一場完封勝，但大谷該役未出賽，他笑說：「我的養樂多隊友都說，因為大谷沒打，所以這場比賽不算數，他們說我的表現還不夠酷。」

日本媒體也向他提到養樂多隊吉祥物「燕九郎」的操偶師過世的消息，布坎南當場湧上情緒、一時語塞，他表示，「我不知道這件事，非常令人難過，他與我和我的孩子都很要好，日本的夏天很熱，但他依然為球迷帶來歡樂，我的手機裡還有幾張與他的合照，謝謝你們讓我知道這件事，真的很令人難過。」

布坎南在2017到19年效力養樂多，接著轉戰南韓職棒三星獅隊四季，他的兒子出生於日本，女兒出生於南韓，他表示自己在兩國都度過美好時光，「對於日韓文化、民情、氛圍，我只有滿滿讚揚。」

布坎南在日職無緣過招大谷，如今兩人終於在大聯盟碰頭。(美聯社)
布坎南在日職無緣過招大谷，如今兩人終於在大聯盟碰頭。(美聯社)

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