經典賽／巴西擊敗德國 2013年後首返正賽 4張門票底定

巴西搶下2026年世界棒球經典賽正賽最後一張門票。（取材自X平台）

2026年世界棒球經典賽 正賽最後一張門票，由巴西 隊收下，6日在B組資格賽決一死戰的附加賽，以6：4險勝德國 隊，巴西繼2013年後再返經典賽正賽。

德國1局上就靠2支安打串連先馳得點，但守備頻扯後腿，1局下丟掉2分，包括小畢謝特（Dante Bichette）打向游擊的軟弱滾地球，德國游擊手施密特（Alexander Schmidt）嘗試徒手接球只接到空氣，讓這球滾到後面，帳面上是1支安打，奉送巴西超前分。

德國3局上追成2：2，巴西3局下小畢謝特在二壘有人時敲出中間方向滾地球，施密特秀類門將撲救擋不下，巴西再度超前戰局，洛侯（Lucas Rojo）掃向左外野跑出三壘打，帶有1分打點，隨後也靠暴投跑回分數，巴西單局攻下3分。巴西4局下靠曼尼之子盧卡斯．拉米瑞茲（Lucas Ramirez）敲安建功，擴大為6：2領先。

Take it all in Team Brazil, you're heading to the #WorldBaseballClassic 👏 pic.twitter.com/kOWKmVIT8G — World Baseball Classic (@WBCBaseball) 2025年3月7日

德國持續追擊，7局上前兩位打者施密特一壘打、布蘭克（Eric Brenk）二壘打開路帶動攻勢，攻下2分，追近到2分差，但無力再消弭差距，9局上的最後反攻在布蘭克的再見雙殺畫下句點。

資格賽至此全數落幕，A組由尼加拉瓜、中華隊晉級，B組由哥倫比亞、巴西收下門票。