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大谷翔平代言超商飯糰「狂吞19顆」粉絲驚呼：飯糰變小了

TVBS新聞網／編輯 劉哲琪 報導
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谷翔平成為日本全家飯糰大使。（取材自日本全家官網）
谷翔平成為日本全家飯糰大使。（取材自日本全家官網）

日本全家便利商店27日宣布，美國大聯盟洛杉磯道奇隊投手大谷翔平將成為「全家飯糰大使」，並公開他大口吃飯糰的廣告拍攝花絮。日本全家行銷長透露，大谷在拍攝廣告當天，一口氣就吃下19顆飯糰。許多粉絲看到大谷手拿飯糰的照片，也忍不住驚呼「飯糰變得好迷你」。

綜合《FULL COUNT》等外媒報導，大谷翔平成為「全家飯糰大使」後表示，他從小就喜歡吃飯糰，飯糰現在依然是他的動力來源。他在拍攝廣告時，感受到全家飯糰白米和海苔的美味，扎實的口感彷彿像親手捏製，讓他大吃一驚。

這支廣告是去年年底在洛杉磯拍攝，預計3月4日開始播放。大谷在廣告中咬了一口飯糰，直誇好吃。他也拿起1.5倍大的「大飯糰」拍照。日本全家超商行銷長足立光在記者會透露，大谷翔平在拍攝CM時表示，他為了想多吃飯糰而沒吃午餐，在拍攝期間總共吃下19顆飯糰，還帶了不少飯糰回家。

看到193公分的大谷手拿飯糰拍廣告，許多日本網友也驚呼「飯糰看起來好迷你」、「大谷身材太壯，害大飯糰看起來好小」、「飯糰好像變小了，這樣能達到廣告效果嗎?」。

大谷翔平成「全家飯糰大使」狂吞19顆　粉絲驚呼：飯糰變小了

TVBS新聞網

大谷翔平 日本 洛杉磯 超商 道奇

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