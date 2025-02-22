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MLB／大谷翔平手術後最速153公里 牛棚秀吸引300多人觀看

記者藍宗標／即時報導
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大谷翔平今天練投25球，比上次練投多了4球。(美聯社)
大谷翔平今天練投25球，比上次練投多了4球。(美聯社)

道奇隊球星大谷翔平今天第3次進入牛棚練投，最快球速飆到153公里，也是前年動完手術後最快球速，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「這對大谷是一大進步。」

大谷練投25球，包括19顆二縫線、四縫線速球和6顆卡特球，總量比上次練投多了4球，也嘗試揮臂式投球，還和蹲捕的史密斯（Will Smith）討論投球內容，想要確認自己投得好不好。

大谷前年9月進行右肘手術，去年轉戰道奇後專職指定打擊，奪下國聯雙冠王（54轟、130分打點）、締造史上首次「50-50」紀錄（54轟、59次盜壘成功），還獲選年度MVP，贏得世界大賽冠軍，今年將恢復投打二刀流，預定5月重返投手丘。

今天這場牛棚秀又吸引一堆人觀看，除了道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）、總經理高姆斯（Brandon Gomes）、羅伯茲、山本由伸之外，還有大約300名球迷；羅伯茲表示，大谷身體狀況很好，3種球路都投得不錯，邁出重要的一步。

道奇在「仙人掌聯盟」熱身賽吞下3連敗，羅伯茲還不急著讓大谷以打者身分亮相，強調下周末才會讓他出賽。

大谷翔平今天這場牛棚秀吸引許多球迷觀看。(美聯社)
大谷翔平今天這場牛棚秀吸引許多球迷觀看。(美聯社)

羅伯茲 道奇 大谷翔平

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