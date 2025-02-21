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MLB／山本由伸大谷飆96.6哩 和史奈爾吃早餐交流球技

記者陳宛晶／綜合報導
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山本由伸熱身賽飆速。 （美聯社）
山本由伸熱身賽飆速。 （美聯社）

大聯盟春訓熱身賽從20日起跑，道奇隊日籍投手山本由伸面對小熊隊先發，投1.2局被敲3安打、無失分，最快球速96.6哩（約155公里），而他賽後透露，最近與史奈爾（Blake Snell）都一起吃早餐，順便交流球技。

山本由伸將為道奇扛起東京海外開幕戰先發，20日也在春訓熱身賽打頭陣，他自評此役表現，雖然被擊出安打偏多，但大致還算順利，接下來將把局數慢慢加上去，「今天有幾顆球沒辦法投到我想要的位置，也還需要再調整一下。」

這是他第二年參與大聯盟春訓，調整明顯比前一年更到位，山本也說去年還有不習慣的地方，經過一整年下來，今年可以更沉穩地投入練習，加上與總教練、投手教練的溝通順暢，都讓他的調整更進入狀況。

媒體也注意他20日與史奈爾的互動，詢問兩人聊了什麼，山本表示：「今天聊的是技術上的細節，我最近每天都跟史奈爾一起吃早餐，我們會聊棒球和所有事情，能和像他這樣的偉大選手共事是很棒的事。」進一步被問到兩人是否有什麼共通點才會一起吃早餐？山本說：「我不知道耶！但他跟我聊了很多，我也從他身上學到很多東西。」

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