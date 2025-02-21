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MLB／大谷逼自己成長 嘗試揮臂式投球

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平今年春訓練投嘗試揮臂式投球。（美聯社）
大谷翔平今年春訓練投嘗試揮臂式投球。（美聯社）

傷後回歸的「投手大谷」，正在開發自己更多潛能，大谷翔平20日接受媒體聯訪，談到今年春訓練投嘗試揮臂式投球的原因，他說：「作為一名棒球選手，我希望探索不同選項，看看自己是否還能再成長。」

大谷去年以專職野手打下54轟59盜的驚人成績，本季將以雙刀回歸賽場，重返投手丘的時間表尚未定案，外界高度關注他的調整進度。

大谷表示，最近兩次牛棚都維持一樣強度，預計會在下一次再加強強度，自己也透過影片觀察，數據呈現與身體反饋是否一致，目前一切進展順利。

外界注意到大谷在今年春訓牛棚練投嘗試揮臂式投球，有別於過去的固定式投球，他對此表示，「從我來到大聯盟後就是採取固定式投球，但我一直在尋求改變，包括打擊也是。」至於是否會在比賽中實際採用揮臂式投球？他說確實有在考慮，「但就像剛剛說的，還要看看投球強度增加後的情況來決定。」

此外，日本隊將以衛冕冠軍之姿挑戰2026年世界棒球經典賽，大谷翔平是否參戰？他對此回應，「如果可以被選中，那會是我的榮幸。」但他也強調，將會先專注在今年賽季。

大谷翔平在2023年經典賽投打兩端助拳日本，相挺恩師栗山英樹，他的好表現最終也拿下大會MVP。

大谷翔平 經典賽 日本

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