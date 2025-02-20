MLB／感謝讓出22號 索托送上9萬豪車給貝提

索托。(路透)

索托（Juan Soto）以15年7.65億美元合約轉戰大都會 隊，三壘手貝提（Brett Baty）為他讓出22號背號，今天收到回禮，是一台雪佛蘭Tahoe的豪華休旅 車，貝提收到這意外大禮直呼「太瘋狂了」。

索托從2018年在國民展開大聯盟生涯，就是穿22號球衣起步，接下來2022年季中被交易到教士、2024年轉戰洋基 隊都延續這個號碼，如今到了大都會隊，貝提毫無猶豫地讓出背號，索托也特別傳簡訊給他表達感謝。

除了文字外，索托也送上實際禮物，貝提今天練習前被球團人員叫到停車場，看到的是一台黑色休旅車，上頭綁著紅色緞帶並寫著「謝謝你的22號」，索托站在一旁對貝提說：「它是你的了。」

貝提收到禮物非常開心，也立刻坐上駕駛座打開引擎感受一下，他說：「太驚喜了，對我來說，他能夠做這件事讓我非常感謝，我也很興奮他能加入我們球隊。」

Juan Soto got Brett Baty a car after Baty gave up No. 22 in the offseason 🚗



(via @Mets/IG) pic.twitter.com/ID1MeooqWv — SNY Mets (@SNY_Mets) 2025年2月20日

索托透露，自己私下打聽到貝提想要一台車，最好還是黑化版，因此找到這一台價值9萬2000美元的休旅車。

「對我來說車不是重點。」索托表示：「重點是讓他開心，要讓他覺得值得讓出22號，我真的很感謝他的幫助，有些人不願意讓出號碼，但他完全沒有推託就給我，我很感謝這點，我要確定他收到真正想要的。」

貝提過去幾年一直開著Toyota 4Runner參加春訓，這台車他從高中開到現在，里程大約累積15萬英里（約24萬公里），也讓他常被隊友開玩笑，貝提每年都嚷嚷著想要換車，如今收到想要的禮物，被問到今天要開哪台車回家時？貝提毫不猶豫地說：「當然是新車。」