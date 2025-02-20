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MLB／新終結者威廉斯Airbender多可怕？洋基教頭用賓士車形容

記者藍宗標／即時報導
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洋基隊新「終結者」威廉斯的變速球相當獨特。（路透）
洋基隊新「終結者」威廉斯的變速球相當獨特。（路透）

洋基隊新「終結者」威廉斯（Devin Williams）的變速球相當獨特，擁有最酷的暱稱Airbender，每次練投都引起隊友好奇，洋基總教練布恩更用「豪華汽車」比喻這位30歲右投，形容無需試駕就可了解他想傳達的訊息。

威廉斯去年季被釀酒人隊交易到洋基，簽下1年860萬美元合約，在春訓基地進行實戰打擊練習時，教練、球員都搶著欣賞這顆Airbender，威廉斯笑說：「每個人都看到了，他們的反應和平常一樣。」

威廉斯2019年從釀酒人起步，隔年縮水球季獲選國聯新人王，近年都是隊上牛棚重要角色，新球季轉戰美聯戰場。

「他是一輛賓士。」布恩表示，所有人都在談論Airbender，這是這是理所當然的事，但他的速球也投得很好，確實是非常優秀的運動員，身體狀況非常好，不難想見休賽季期間就很努力。

洋基捕手威爾斯（Austin Wells）接過威廉斯這顆變速球後，留下深刻印象，他說：「對於一個擁有異常投球能力的人來說，我能在本壘板後面真是太酷了，很高興從這裡看球，而非站在打擊區。」

洋基另一名捕手萊斯（Ben Rice）表示，一般變速球轉速較慢，Airbender轉速很高，出手時就像速球，然後往下掉。

威廉斯過去3季合計出賽148場，其中130場未失分，平均防禦率1.66，洋基官網指出，球隊希望他能繼續保持第九局統治地位。

威廉斯在春訓基地進行實戰打擊練習時，教練、球員都搶著欣賞這顆Airbender。...
威廉斯在春訓基地進行實戰打擊練習時，教練、球員都搶著欣賞這顆Airbender。（路透）

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