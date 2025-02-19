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MLB／佐佐木朗希快速指叉球難打 道奇隊友春訓先嘗苦頭

記者藍宗標／即時報導
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佐佐木朗希。(美聯社)
佐佐木朗希。(美聯社)

「令和怪物」佐佐木朗希全力備戰新球季，今天在道奇隊春訓基地進行首次實戰打擊練習，不但吸引許多球迷，當然也有球團高層、教練、一堆球員觀看，大聯盟官網形容他的表現沒有讓人失望。

佐佐木登板面對隊友，模擬兩局投27球，被揮出兩支安打，投出兩次三振，其他出局數都是滾地球。他說：「投起來不會緊張，但首次用大聯盟的球面對打者，已有一段時間未在這種環境投球，還要習慣回到比賽流程。」

官網指出，棒界長期以來一直很興奮想看到佐佐木如何展現武器，他今天大部分都投速球、快速指叉球為主，搭配一些滑球，這個球路也是必須再進步之處。

現場測速槍測到最快球速95英里，佐佐木表示，覺得速度不錯，雖投出一些壞球，但大致上都能投到想要的位置。

佐佐木對羅沙里歐（Eddie Rosario）連投拿手的快速指叉球，讓他揮空三振，羅沙里歐坦言很難打，不知看到球投過來時，會掉到什麼地方。

艾德曼（Tommy Edman）從佐佐木的手中揮出安打，但他表示，佐佐木的速球很會跑，快速指叉球下墜幅度很大，兩種球路搭起來很出色。

佐佐木的滑球能否解決大聯盟打者，最近一再被討論，道奇總經理高姆斯（Brandon Gomes）說：「佐佐木的控球很好、又有球速，基本上速球搭配快速指叉球已經很夠，他還年輕，確實有發展空間。」

大聯盟海外開幕戰將於3月18、19日在東京巨蛋舉行，道奇、小熊隊進行2連戰，山本由伸、今永昇太首戰先發對決，佐佐木朗排定第2戰登板。

道奇 佐佐木朗希

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