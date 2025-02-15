我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保持高信用分數 做好這3點根本不必愁

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

MLB／大谷翔平首度牛棚投到151公里 教頭看新動作給讚

記者蘇志畬／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷翔平今天進行春訓首次牛棚練投。（美聯社）
大谷翔平今天進行春訓首次牛棚練投。（美聯社）

道奇隊日本球星大谷翔平今年將重返投打二刀流，今天進行春訓首次牛棚練投吸引目光，附近聚集約300位球迷、50位球團人員、100位媒體，總教練羅伯玆（Dave Roberts）對大谷翔平的新投球動作給予好評，「非常流暢。」

大谷翔平今天採取新的無繞臂（No-Windup）投球動作，投了14球，包含四縫線速球與二縫線速球，球速落在92哩（約148公里）至94哩（約151公里）。

羅伯玆對於首次牛棚練投就達到這樣的球速表達滿意，「投球動作真的很棒，揮臂動作流暢，速球表現也很好。」羅伯茲更點出，大谷翔平非常了解自己，「他的想法跟測量的數據相符，這點非常有趣。」

由於大谷翔平開幕戰還不會登板，球團目前規劃春訓熱身賽僅進行實戰投打練習（Live BP），羅伯茲透露，目前時間點還不確定，但在前往東京前安排他對決打者是很合理的。

大谷翔平過去曾以二刀流在場上發揮，但是到道奇隊後是第一次，球團對他的狀況也特別重視，羅伯茲透露，雖然不會刻意區分，但他有著過去的經驗，能夠自己分配投球、打擊的負荷量，「我們也會跟他一起努力了解每天需要做的事。」

大谷翔平今天進行春訓首次牛棚練投。（美聯社）
大谷翔平今天進行春訓首次牛棚練投。（美聯社）

大谷翔平 羅伯茲 道奇

上一則

MLB／春訓菜單沒大谷翔平名字？ 總教練解惑：信任他的自律

下一則

NBA全明星賽／馬刺「老少配」被判失格 騎士技術挑戰賽奪冠

延伸閱讀

MLB／春訓菜單沒大谷翔平名字？ 總教練解惑：信任他的自律

MLB／春訓菜單沒大谷翔平名字？ 總教練解惑：信任他的自律
MLB／不想設誰為緊急聯絡人？ 大谷、山本互選

MLB／不想設誰為緊急聯絡人？ 大谷、山本互選
MLB／搶人大戰屢輸道奇 洋基總管：因為他們有大谷

MLB／搶人大戰屢輸道奇 洋基總管：因為他們有大谷
MLB百大球員／日本5人上榜 大谷翔平名列榜首

MLB百大球員／日本5人上榜 大谷翔平名列榜首

熱門新聞

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，林詩棟獲得男單冠軍。（新華社）

WTT新加坡大滿貫賽孫穎莎奪魁 19歲林詩棟登世界第1

2025-02-09 10:20
老鷹隊在本屆超級盃賽事中「甜蜜復仇」，最終以40：22拿下，粉碎酋長隊挑戰NFL史上首支三連霸球隊的美夢。(美聯社)

超級盃／40：22 老鷹封王 酋長3連霸夢碎

2025-02-09 22:18
老鷹明星跑鋒巴克利。(美聯社)

超級盃／獨家分析…酋長超強防守拚3連霸 老鷹進化要復仇

2025-02-09 19:00
梅伊。(路透)

MLB／生菜刺穿食道 道奇投手還原恐怖經歷「我可能撐不過那一晚」

2025-02-14 23:00
台灣拳擊女將林郁婷去年在巴黎奧運女子拳擊57公斤級賽事勇奪金牌。路透

不滿國際奧會允許林郁婷和克莉芙參賽 國際拳總將提訴訟

2025-02-10 12:24
林書豪帥氣現身明星賽新秀挑戰賽。(視頻截圖)

NBA／新秀挑戰賽 林書豪擔任總教練 帥氣現身

2025-02-15 01:47

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站
高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演
曾被中點名「白手套」 NED遭馬斯克盯上 數個NGO款項暫停

曾被中點名「白手套」 NED遭馬斯克盯上 數個NGO款項暫停