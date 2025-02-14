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MLB百大球員／日本5人上榜 大谷翔平名列榜首

中央社洛杉磯14日專電
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大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

美國職棒大聯盟官方頻道MLB Network在季前選出百大球員，日本球星大谷翔平獲得第一名，理由是「打破質疑，證明自己僅用指定打擊也能拿MVP。」

MLB Network製作團隊每年季前公布百大球員名單，大谷翔平去年排名第4，今年排名竄上榜首。百大名單中，亞洲球員包括5名日本球員，沒有韓國或台灣球員上榜。

大聯盟官網報導，大谷翔平用出色的表現打破了外界對他的質疑。大谷翔平在2021年、2023年兩度拿下美國聯盟的最有價值球員（MVP），但兩個球季他身兼投手、打者身分。

大谷翔平去年因為手肘開刀、復健，整季只以指定打擊（DH）身分出賽，結果拿下他在美國職棒大聯盟生涯的第3座MVP大獎。官網報導指出，很多人質疑大谷無法投球，能否僅以打者身分拿下MVP，結果他用壓倒性的表現，粉碎了這些質疑。

去年是大谷翔平效力道奇第一年，成為大聯盟史上締造50-50紀錄（50轟50盜）第一人，他敲出了54支全壘打、跑出59次盜壘成功，全票通過拿下國家聯盟最有價值球員。

紐約洋基重砲賈吉（Aaron Judge）緊追大谷，排名百大球員第2名，接著是皇家游擊手小維特（Bobby Witt Jr.）、轉戰大都會的外野手蘇鐸（Juan Soto）、道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）。

日本共5名球星上榜，除了第1名大谷翔平，道奇投手山本由伸排名63名，小熊投手今永昇太排64名，小熊外野手鈴木誠也排73名，剛加盟道奇的投手佐佐木朗希排名第100名。

大谷翔平 道奇

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