我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：習近平下周將與馬雲等企業領袖會談

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

MLB／佐佐木朗希英文超好不需翻譯 道奇隊友也震驚

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希英文能力相當精湛。完全不需要翻譯，讓道奇隊友刮目相看。(美聯社)
佐佐木朗希英文能力相當精湛。完全不需要翻譯，讓道奇隊友刮目相看。(美聯社)

「令和怪物」佐佐木朗希迎來加盟道奇隊春訓第二天，除了狀態調整良好，語言能力更是相當精湛。跟陣中王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大物投手希恩（Emmet Sheehan）等人溝通完全不需要翻譯，讓隊友刮目相看。

希恩受訪時談到，有和佐佐木朗希在訓練時用英文談話，「我們聊了一些棒球和日常生活，他的英語完全沒有問題，溝通上也非常OK，真令人佩服！」他也盛讚佐佐木，表示雖尚未親眼見識他投球，但從影片就感受到強大。

道奇神獸強投克蕭（Clayton Kershaw）也坦言，雖然自己都在重點關注塞揚新朋友史奈爾（Blake Snell），但仍會被佐佐木的投球動作吸引，「佐佐木的手臂揮動很流暢，天賦相當驚人。能夠得到他對道奇來說是一份大禮，很期待能看到他在場上的投球。」

至於佐佐木朗希何時會迎來大聯盟初登板，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在前一天受訪時透露，就是東京開幕系列賽，並且預計在3月19日對上小熊隊的第2戰中擔綱先發。對於能在家鄉披上大聯盟球衣亮相，佐佐木充滿期待地說道：「真的是很特別的機會，我會全力以赴，迎接這場比賽。」

道奇 佐佐木朗希 羅伯茲

上一則

場邊人語／聖徒挖角 老鷹抬轎

下一則

NBA／亞歷山大、愛德華都熄火 里德率灰狼斷雷霆7連勝

延伸閱讀

MLB／克蕭1年750萬美元重返 笑談道奇補強「太過火了」

MLB／克蕭1年750萬美元重返 笑談道奇補強「太過火了」
MLB／官網點名12位春訓必看投手 佐佐木朗希排第一、大谷列外卡

MLB／官網點名12位春訓必看投手 佐佐木朗希排第一、大谷列外卡
不只女主播受害 富士台男主播控被「性朝貢」給知名男星

不只女主播受害 富士台男主播控被「性朝貢」給知名男星
MLB／對佐佐木朗希實力有信心 日職監督仍點出1大隱憂

MLB／對佐佐木朗希實力有信心 日職監督仍點出1大隱憂

熱門新聞

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，林詩棟獲得男單冠軍。（新華社）

WTT新加坡大滿貫賽孫穎莎奪魁 19歲林詩棟登世界第1

2025-02-09 10:20
老鷹隊在本屆超級盃賽事中「甜蜜復仇」，最終以40：22拿下，粉碎酋長隊挑戰NFL史上首支三連霸球隊的美夢。(美聯社)

超級盃／40：22 老鷹封王 酋長3連霸夢碎

2025-02-09 22:18
老鷹明星跑鋒巴克利。(美聯社)

超級盃／獨家分析…酋長超強防守拚3連霸 老鷹進化要復仇

2025-02-09 19:00
台灣拳擊女將林郁婷去年在巴黎奧運女子拳擊57公斤級賽事勇奪金牌。路透

不滿國際奧會允許林郁婷和克莉芙參賽 國際拳總將提訴訟

2025-02-10 12:24
New Balance為大谷翔平打造專屬球鞋。(美聯社)

MLB／被讚球鞋熱銷勝過喬丹、布萊恩 大谷翔平苦笑

2025-02-06 22:30
AD還未上陣，獨行俠在三人得分破20分下一路領先，中斷綠衫軍4連勝。（路透）

NBA／獨行俠斷綠衫軍4連勝 基德坦言交易大限已過如釋重負

2025-02-06 23:37

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵