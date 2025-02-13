MLB／克蕭1年750萬美元重返 笑談道奇補強「太過火了」

克蕭。(美聯社)

道奇 隊正式找回塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw），雙方簽下1年750萬美元合約，休賽季的補強腳步就連克蕭都笑說：「好像有點太過火了。」

克蕭去年球季受到傷勢影響，僅7場先發拿下2勝2敗、防禦率4.50，季後賽也未出賽，不過生涯累積212勝、94敗、2742.2局、2968K，有機會成為大聯盟史上第20位3000次三振的投手。

克蕭今天正式回歸，媒體報導除了保障年薪外，還有高額激勵獎金，若達成13場先發出賽，之後每多一場可進帳100萬美元，而在正式名單待滿30天可獲得250萬美元、滿60及90天各再進帳100萬美元。

克蕭去年季後選擇跳脫球員選擇權、放棄1000萬美元年薪，並在11月進行足部和膝蓋手術，而他今天也自己透露，開季將從60天傷兵名單出發。

「希望這是我最後一次需要復健。」克蕭表示：「我真的受夠了，不希望這成為我退休的原因。」克蕭希望能夠自己選擇退休的時機點，但現在還不是時候，「我們奪冠了，我不想只是坐在場邊看，這不是我要的劇本，我想要在球場上經歷這一切。」

道奇隊去年拿下世界大賽冠軍，休賽季又網羅日本「令和怪物」佐佐木朗希、塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、史考特（Tanner Scott）、耶茨（Kirby Yates）、金慧成等人，被稱為新一代邪惡帝國，就連克蕭也承認，補強的程度確實有些誇張。