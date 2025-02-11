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MLB／不滿道奇球員嘲諷言論 布恩：洋基奪冠會更有格調

記者蘇志畬／即時報導
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洋基隊總教練布恩。(路透)
洋基隊總教練布恩。(路透)

洋基隊在去年世界大賽以1勝4敗不敵道奇隊，第5戰關鍵轉折從贏打到輸，也讓部分道奇球員開啟嘲諷，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）對此依舊不滿，「如果是洋基隊奪冠，會展現更好的格調。」

道奇隊投手凱利（Joe Kelly）日前表示，洋基隊在去年季後賽球隊只排到第8、第9名，更狠批洋基守備不佳；另一位工具人泰勒（Chris Taylor）則稱道奇隊是「腿軟了」。

今天是洋基隊春訓投捕報到日，再次被問到對這些談話的看法，布恩說：「事實上我們沒有打出最好的水準，而他們贏球了，所以有權說任何話。希望下個賽季我們身處同樣地位，表現得會更有格調。」

不過布恩也強調，道奇隊依舊是一支偉大的隊伍、偉大的球團，「他們有很多優秀人士，我剛好認識也尊重他們，所以部分人士的大放厥詞也不會影響我的看法。」

布恩也提及，道奇隊鎮中球星包含大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、克蕭（Clayton Kershaw）都沒有公開批評洋基隊，「有時候，贏得世界大賽冠軍後，有些球員傾向於大聲嚷嚷，比別人更出風頭。」

洋基隊在休賽季期間損失強打索托（Juan Soto），但也補進前勇士王牌投手弗里德（Max Fried）、一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）、前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）以及終結者威廉斯（Devin Williams）。

「失去像索托這樣的球員是不爭的事實。」布恩說：「我們都看到他去年對球隊有多重要，也為了留下他做了許多努力，每個人都清楚我們多想要他回來。話雖如此，打造一支好球隊有很多方式，我認為球隊休賽季的補強給了我們機會。」

洋基 道奇 世界大賽

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