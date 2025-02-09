MLB／「想要你回來」 大都會老闆真心感動阿隆索

經歷一波三折後「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）終於以2年5400萬美元重返大都會 ，老闆柯恩（Steve Cohen）近日受訪時也透露當初和對方進行面對面談話，並且用「真心」感動了阿隆索，促成這次簽約。

休賽季阿隆索成為自由身，各隊也陸續展現興趣，包含大都會。但「北極熊」和老東家因為合約價碼等問題無法取得共識，談判陷入僵局，也讓外界認為雙方確定會走向分手。直到幾天前大都會終於簽回這位超強打，延續「隊魂」之位。

柯恩近日接受「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）採訪時透露，他曾和阿隆索、球隊營運總裁史登斯（David Stearns）進行一次面對面談話，並且用真心說服了對方，「我和史登斯非常認真，也很清楚的告訴阿隆索：『我想要你回來球隊，我們都想。』」這之後雙方成功重啟合約談判，阿隆索也順利回到大都會。

阿隆索的回歸意味著大都會的砲管火力更加驚人，除了與林多（Francisco Lindor）的雙星連線外，還有休賽季以15年7.65億美元（約台幣251億）網羅的天才強打索托（Juan Soto）