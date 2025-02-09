我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳在群組發飆罵「憑什麼封我號」中網嘲：汪小菲罵錯人了

南加69歲亞裔看護強暴93歲老婦 被控4項重罪 可判75年

MLB／看重大谷經濟效益 大聯盟修改二刀流規則

記者蘇志畬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷翔平自主訓練依然吸引巨大關注。（視頻截圖）
大谷翔平自主訓練依然吸引巨大關注。（視頻截圖）

美國職棒大聯盟為了大谷翔平修改規則，讓去年沒有登板的大谷翔平有機會在今年二刀流上陣，這一點9個月前就有美國網友成功預言，而日本記者也認為，關乎到大谷翔平製造的巨大經濟效應。

大聯盟自2020年球季施行的二刀流條款，原本規定當年或前一個球季同時達成大聯盟投球超過20局、單場打擊3打席以上場次超過20場的選手，可被登錄為「二刀流」選手，不過點開現在的大聯盟官網，時限已放寬為「當年或前兩個球季」。

大谷翔平去年因為復健關係，只專注打擊沒有登板投球，不過2023年還效力天使隊時，單季599打席、投132局則符合規定，而他今年預計將在5月重返投打二刀流。

事實上，去年5月就有美國球迷在討論，大谷翔平沒有投球的話，要如何在2025年符合二刀流條款？當時就有網友神回覆：「大谷投打都可以上，如果需要更改規則，他們就會更改。」也有其他人贊同：「會叫大谷條款不是沒有原因的。」

登錄二刀流的優勢在於，大聯盟每隊比賽可登錄球員為26人，其中投手人數限制為13人，不過「二刀流」選手則不在此限。

日媒「產經體育」記者山田結軌也談到大聯盟為大谷翔平修改規則的話題，他認為大聯盟勢必會思考這位超級球星及道奇隊所大來的龐大效應，包含廣告收入、新贊助商、相關商品銷售，這些經濟效果難以忽視，也讓大聯盟希望確保大谷繼能投也能打。

山田結軌指出，這項規則施行5年來，目前只有大谷翔平一人適用，修改規則也有著鼓勵其他人加入行列的用意。

此外，春訓還沒展開，道奇隊春訓基地的「大谷熱」已經降臨，大谷翔平連續第6天進行自主訓練，今天首度碰到假日，現場吸引約100人到場，讓新同學、兩屆塞揚投手史奈爾（Blake Snell）也直呼神奇。

大谷翔平連日來在位於亞利桑納的道奇春訓基地進行自主訓練，一傳十、十傳百之下，吸引越來越多球迷到訪，加上今天碰上美國時間周六，基地吸引約100名記者、球迷到場，以春訓展開前的自主訓練來說相當罕見。

大谷翔平 道奇 日本

上一則

MLB／「想要你回來」 大都會老闆真心感動阿隆索

下一則

NBA／巴特勒勇士首戰24分 柯瑞單節轟24分 聯手逆轉公牛

延伸閱讀

MLB／官網點名12位春訓必看投手 佐佐木朗希排第一、大谷列外卡

MLB／官網點名12位春訓必看投手 佐佐木朗希排第一、大谷列外卡
MLB／為大谷翔平修改二刀流規則？去年就有網友預言

MLB／為大谷翔平修改二刀流規則？去年就有網友預言
MLB／大谷翔平連續自主訓練6天 基地吸百人到場讓史奈爾好吃驚

MLB／大谷翔平連續自主訓練6天 基地吸百人到場讓史奈爾好吃驚
MLB／球鞋賣贏喬丹？大谷被誇到苦笑

MLB／球鞋賣贏喬丹？大谷被誇到苦笑

熱門新聞

大谷翔平（左）與道奇隊友一起現身洛杉磯當地消防局，慰問連日來辛勤對抗野火的消防員。（取材自道奇官方X）

MLB／大谷翔平瘦了…身染流感又因野火逃離家園

2025-02-01 18:16
唐西奇正式以湖人球員身分亮相。(路透)

NBA／和詹皇同隊「美夢成真」 唐西奇：不和獨行俠一般見識

2025-02-04 22:06
大谷翔平與妻子田中真美子合影。（美聯社）

MLB／要當爸爸緊張又期待 大谷翔平想找Decoy顧孩子

2025-02-01 18:51
球評爆料，唐西奇才剛在達拉斯當地買下一棟豪宅，沒想到卻突然被交易，讓他不禁落淚。（路透資料照片）

NBA／才剛在達拉斯買1500萬豪宅就被交易 唐西奇哭了

2025-02-04 02:53
老鷹明星跑鋒巴克利。(美聯社)

超級盃／獨家分析…酋長超強防守拚3連霸 老鷹進化要復仇

2025-02-08 01:35
戴維斯(左)和唐西奇傳出互換東家。 （美聯社）

NBA／超重磅交易突發 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

2025-02-02 01:15

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了
劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇
強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行