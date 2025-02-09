MLB／看重大谷經濟效益 大聯盟修改二刀流規則

大谷翔平自主訓練依然吸引巨大關注。（視頻截圖）

美國職棒大聯盟為了大谷翔平 修改規則，讓去年沒有登板的大谷翔平有機會在今年二刀流上陣，這一點9個月前就有美國網友成功預言，而日本 記者也認為，關乎到大谷翔平製造的巨大經濟效應。

大聯盟自2020年球季施行的二刀流條款，原本規定當年或前一個球季同時達成大聯盟投球超過20局、單場打擊3打席以上場次超過20場的選手，可被登錄為「二刀流」選手，不過點開現在的大聯盟官網，時限已放寬為「當年或前兩個球季」。

大谷翔平去年因為復健關係，只專注打擊沒有登板投球，不過2023年還效力天使隊時，單季599打席、投132局則符合規定，而他今年預計將在5月重返投打二刀流。

事實上，去年5月就有美國球迷在討論，大谷翔平沒有投球的話，要如何在2025年符合二刀流條款？當時就有網友神回覆：「大谷投打都可以上，如果需要更改規則，他們就會更改。」也有其他人贊同：「會叫大谷條款不是沒有原因的。」

登錄二刀流的優勢在於，大聯盟每隊比賽可登錄球員為26人，其中投手人數限制為13人，不過「二刀流」選手則不在此限。

日媒「產經體育」記者山田結軌也談到大聯盟為大谷翔平修改規則的話題，他認為大聯盟勢必會思考這位超級球星及道奇 隊所大來的龐大效應，包含廣告收入、新贊助商、相關商品銷售，這些經濟效果難以忽視，也讓大聯盟希望確保大谷繼能投也能打。

山田結軌指出，這項規則施行5年來，目前只有大谷翔平一人適用，修改規則也有著鼓勵其他人加入行列的用意。

此外，春訓還沒展開，道奇隊春訓基地的「大谷熱」已經降臨，大谷翔平連續第6天進行自主訓練，今天首度碰到假日，現場吸引約100人到場，讓新同學、兩屆塞揚投手史奈爾（Blake Snell）也直呼神奇。

大谷翔平連日來在位於亞利桑納的道奇春訓基地進行自主訓練，一傳十、十傳百之下，吸引越來越多球迷到訪，加上今天碰上美國時間周六，基地吸引約100名記者、球迷到場，以春訓展開前的自主訓練來說相當罕見。