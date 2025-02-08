我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

四川宜賓山崩「58秒埋村」救援者沒工具也要挖 村民挖到滿手血

MLB／為大谷翔平修改二刀流規則？去年就有網友預言

記者蘇志畬／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國職棒大聯盟為了大谷翔平修改規則，讓去年沒有登板的大谷翔平有機會在今年二刀流上陣。（美聯社）
美國職棒大聯盟為了大谷翔平修改規則，讓去年沒有登板的大谷翔平有機會在今年二刀流上陣。（美聯社）

美國職棒大聯盟為了大谷翔平修改規則，讓去年沒有登板的大谷翔平有機會在今年二刀流上陣，這一點9個月前就有美國網友成功預言，而日本記者也認為，關乎到大谷翔平製造的巨大經濟效應。

大聯盟自2020年球季施行的二刀流條款，原本規定當年或前一個球季同時達成大聯盟投球超過20局、單場打擊3打席以上場次超過20場的選手，可被登錄為「二刀流」選手，不過點開現在的大聯盟官網，時限已放寬為「當年或前兩個球季」。

大谷翔平去年因為復健關係，只專注打擊沒有登板投球，不過2023年還效力天使隊時，單季599打席、投132局則符合規定，而他今年預計將在5月重返投打二刀流。

事實上，去年5月就有美國球迷在討論，大谷翔平沒有投球的話，要如何在2025年符合二刀流條款？當時就有網友神回覆：「大谷投打都可以上，如果需要更改規則，他們就會更改。」也有其他人贊同：「會叫大谷條款不是沒有原因的。」

登錄二刀流的優勢在於，大聯盟每隊比賽可登錄球員為26人，其中投手人數限制為13人，不過「二刀流」選手則不在此限。

日媒「產經體育」記者山田結軌也談到大聯盟為大谷翔平修改規則的話題，他認為大聯盟勢必會思考這位超級球星及道奇隊所大來的龐大效應，包含廣告收入、新贊助商、相關商品銷售，這些經濟效果難以忽視，也讓大聯盟希望確保大谷繼能投也能打。

山田結軌指出，這項規則施行5年來，目前只有大谷翔平一人適用，修改規則也有著鼓勵其他人加入行列的用意。

大谷翔平 道奇 日本

上一則

NBA／轉戰獨行俠處女秀傷退仍寫33年新猷 戴維斯：我在這裡

下一則

NBA／雙星缺席無礙 里夫斯狂轟45分創新高 湖人13戰11勝

延伸閱讀

MLB／大谷翔平連續自主訓練6天 基地吸百人到場讓史奈爾好吃驚

MLB／大谷翔平連續自主訓練6天 基地吸百人到場讓史奈爾好吃驚
MLB／球鞋賣贏喬丹？大谷被誇到苦笑

MLB／球鞋賣贏喬丹？大谷被誇到苦笑
大谷翔平昔日翻譯將入獄 服刑完後的下一步是什麼？

大谷翔平昔日翻譯將入獄 服刑完後的下一步是什麼？
MLB／被讚球鞋熱銷勝過喬丹、布萊恩 大谷翔平苦笑

MLB／被讚球鞋熱銷勝過喬丹、布萊恩 大谷翔平苦笑

熱門新聞

大谷翔平（左）與道奇隊友一起現身洛杉磯當地消防局，慰問連日來辛勤對抗野火的消防員。（取材自道奇官方X）

MLB／大谷翔平瘦了…身染流感又因野火逃離家園

2025-02-01 18:16
唐西奇正式以湖人球員身分亮相。(路透)

NBA／和詹皇同隊「美夢成真」 唐西奇：不和獨行俠一般見識

2025-02-04 22:06
大谷翔平與妻子田中真美子合影。（美聯社）

MLB／要當爸爸緊張又期待 大谷翔平想找Decoy顧孩子

2025-02-01 18:51
球評爆料，唐西奇才剛在達拉斯當地買下一棟豪宅，沒想到卻突然被交易，讓他不禁落淚。（路透資料照片）

NBA／才剛在達拉斯買1500萬豪宅就被交易 唐西奇哭了

2025-02-04 02:53
老鷹明星跑鋒巴克利。(美聯社)

超級盃／獨家分析…酋長超強防守拚3連霸 老鷹進化要復仇

2025-02-08 01:35
戴維斯(左)和唐西奇傳出互換東家。 （美聯社）

NBA／超重磅交易突發 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

2025-02-02 01:15

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深
張蘭、汪小菲抖音帳號全被封 官方批「無底線搏流量」

張蘭、汪小菲抖音帳號全被封 官方批「無底線搏流量」