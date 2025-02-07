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MLB／球鞋賣贏喬丹？大谷被誇到苦笑

記者蘇志畬／綜合報導
道奇隊球星大谷翔平的球鞋「Ohtani 1」被讚超夯。 （美聯社）
道奇隊球星大谷翔平的球鞋「Ohtani 1」被讚超夯。 （美聯社）

道奇隊球星大谷翔平的球鞋「Ohtani 1」有多夯？美國廣播節目主持人瓦塞格（David Vassegh）抱怨想買沒尺寸，「比Air Jordon跟布萊恩（Kobe Bryant）球鞋還要熱門。」

大谷翔平日前接受洛杉磯當地廣播KLAC的「Dodger Talk」節目訪問，瓦塞格介紹他的到來時，除了談及大谷翔平剛拿下第3座MVP，聯名球鞋也在熱賣中，「我想買一雙Ohtani 1，結果剩下的尺寸只有16號（34公分），我的尺寸是10.5號（28.5公分）。」

大谷翔平聽到這樣的歡迎詞也苦笑了一下，對於球鞋如此熱賣，大谷也感謝球迷的支持，「我們在設計的時候，花了很多時間討論。」

New Balance為大谷翔平打造的專屬球鞋在去年季中推出，當時為釘鞋款式，瓦塞格想買的「Ohtani 1 Trainer Lab Work」是在今年1月底推出的膠底訓練鞋，在官網售價是125美元。

瓦塞格也詢問大谷翔平加入道奇的想法，而能夠在道奇球迷前面打球，大谷翔平表示自己感受到很棒的熱情，今年球季才剛開始，自己還在準備很多事情，「但一樣期待在道奇球迷前面展現。」

今年道奇也將與小熊隊在日本東京舉行海外開幕戰，大谷翔平表示，能夠在家鄉球迷面前打球的機會並不多，兩隊也都有滿多日本球員，「希望我們能夠贏下幾場比賽，讓球迷離開時想著道奇藍。」

大谷翔平也將在今年重拾二刀流，瓦塞格表示自己很期待看到大谷第一次穿著道奇球衣投球，大谷也說自己還不確定何時會登板，「但會努力讓這個時刻早些到來，也會全力為球隊拿下勝利。」

而大谷翔平在招募佐佐木朗希加入道奇時出了一臂之力，大谷也在節目中表示，兩人因為世界棒球經典賽而認識，「當時他要來美國，我希望他能夠成功，當然也希望他加入道奇，但作為朋友，我只希望他成功。」

大谷翔平 道奇 日本

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