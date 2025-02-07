我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

MLB／球迷憂道奇太強 大聯盟主席收到設置薪資上限建議

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
道奇撒錢無極限，這個冬天戰力又升級，更搶到佐佐木朗希，讓球迷建議聯盟應該要設硬薪資上限。(路透)
道奇撒錢無極限，這個冬天戰力又升級，更搶到佐佐木朗希，讓球迷建議聯盟應該要設硬薪資上限。(路透)

已是去年世界大賽冠軍的道奇隊，在這個冬天戰力持續升級，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）坦言，有收到一些球迷信件，表達對於大聯盟缺乏薪資上限，可能造成競爭失衡的擔憂。

曼弗瑞表示，「這是我們必須警惕的議題，我們必須關注、並且決定是否有方法可以減緩這樣的擔憂，確保在未來擁有具有競爭力、健全的比賽。」

曼弗瑞不諱言，道奇是一支運作良好且成功的團隊，「他們所做的每件事都符合規定，他們試圖給予他們的球迷最好的商品，這些都是正向的，但確實有些來信反映，其他市場的球迷擔心自家球隊的競爭力。」他表示，對於球迷的擔憂，大聯盟也會注意，但他也強調：「如果要把錯歸咎給道奇，我並不站在這一派陣營。」

對於有球迷建議設置薪資上限，曼弗瑞表示，距離現行勞資協議到期還有兩年，勞資雙方可以提早展開協商，越早開啟這項討論，加入越多意見，越有可能集結出對大聯盟整體最好的決定。

站在球員立場自然反對設立薪資上限，這也是1994、95年導致大罷工的原因之一。

金鶯隊老闆魯賓斯坦（David Rubenstein）是設置薪資上限的擁護者，即便是過去的「邪惡帝國」洋基隊，也承認要跟上道奇的花錢補強方式很困難，老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）在日前受訪時提到，「對於多數老闆來說，要做到像他們（道奇）那樣都很困難，必須取決花了錢是否有看到成效，就算砸錢補強陣容，還必須度過一個相對無傷無病影響的賽季才有可能看到成果。」

道奇 洋基 世界大賽

上一則

NBA／63球員洗牌換隊 湖人被指最大贏家

下一則

NBA／湯普森領軍斷綠衫軍4連勝 基德：大限過後如釋重負

延伸閱讀

場邊人語／兩隊領銜 意義空前

場邊人語／兩隊領銜 意義空前
MLB／被讚球鞋熱銷勝過喬丹、布萊恩 大谷翔平苦笑

MLB／被讚球鞋熱銷勝過喬丹、布萊恩 大谷翔平苦笑
MLB／「大谷殺手」加入道奇 總管：自家打者也會很開心

MLB／「大谷殺手」加入道奇 總管：自家打者也會很開心
MLB／道奇招募關鍵餐會 大谷帶Decoy拉攏「狗派」朗希

MLB／道奇招募關鍵餐會 大谷帶Decoy拉攏「狗派」朗希

熱門新聞

大谷翔平（左）與道奇隊友一起現身洛杉磯當地消防局，慰問連日來辛勤對抗野火的消防員。（取材自道奇官方X）

MLB／大谷翔平瘦了…身染流感又因野火逃離家園

2025-02-01 18:16
NFL超級盃是受矚目的賽事之一，球迷瘋狂，票價不便宜。(美聯社)

NFL／超級盃最便宜門票4800元 最貴包廂破52萬元

2025-01-30 22:58
大谷翔平與妻子田中真美子合影。（美聯社）

MLB／要當爸爸緊張又期待 大谷翔平想找Decoy顧孩子

2025-02-01 18:51
唐西奇正式以湖人球員身分亮相。(路透)

NBA／和詹皇同隊「美夢成真」 唐西奇：不和獨行俠一般見識

2025-02-04 22:06
球評爆料，唐西奇才剛在達拉斯當地買下一棟豪宅，沒想到卻突然被交易，讓他不禁落淚。（路透資料照片）

NBA／才剛在達拉斯買1500萬豪宅就被交易 唐西奇哭了

2025-02-04 02:53
戴維斯(左)和唐西奇傳出互換東家。 （美聯社）

NBA／超重磅交易突發 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

2025-02-02 01:15

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光