MLB／水原一平哭窮 檢察官打臉：搭頭等艙是大谷埋單

水原一平審判出爐，他「哭窮」求情信出現反效果，被檢察官一一打臉。（美聯社）

前翻譯水原一平 因竊取大谷翔平 金錢在6日遭到判刑，法院宣判57個月徒刑且需賠償近1700萬美元，水原一平的「哭窮」求情信出現反效果，被檢察官一一打臉。

水原一平因盜取大谷翔平銀行帳戶內約1659萬美元，並涉及銀行詐欺等罪行，法院在6日宣判量刑，預計在3月24日入獄服刑。

水原一平曾在判決前向聯邦法院提交請願書，懇求法官減輕刑罰，內容指出自己作為翻譯兼經紀人，犧牲日常生活以及與家人相處，還需要住在大谷住所附近，租金 高昂，另外妻子也因簽證問題需要頻繁往返日本、美國，才導致入不敷出。

只不過這些內容都被檢察官反駁，檢方指出，水原一平與妻子往返美日時搭乘的是頭等艙，還是由大谷翔平付費，而租金更拿出銀行對帳單，顯示水原一平使用大谷翔平的簽帳卡付房租，而大谷本人對此並不知情。

檢察官重話批評水原一平：「大谷被他偷錢，還被占了便宜，水原一平就是在說謊，他欺騙又偷竊，行為十分無恥。」

至於水原一平認為自己債務纏身，檢方也指出，水原一平沒有車貸、沒有卡債或任何租賃費用，就連出入都是開大谷給的保時捷，不過這輛車目前已經還給大谷。

雖然水原一平認罪，並指出自己是因賭博上癮而犯錯，不過檢察官認為，這並非賭癮而是單純貪婪，「即使被告賭博成癮，也不能解釋他的行為，因為他將偷來的錢作為個人使用，而與賭博沒有關係。」