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MLB／安德魯斯將進遊騎兵名人堂 貝爾崔竟笑：誰都能進

記者蘇志畬／綜合報導
隊史最穩定游擊手安德魯斯將在今年入主遊騎兵隊名人堂。（路透資料照片）
隊史最穩定游擊手安德魯斯將在今年入主遊騎兵隊名人堂。（路透資料照片）

隊史最穩定游擊手安德魯斯（Elvis Andrus），將在今年入主遊騎兵隊名人堂，球團5日宣布這項消息，好友貝爾崔（Adrian Beltre）半恭喜半吐槽說：「他們現在隨便都讓人進去，所以你才獲選。」

曾經兩度幫助遊騎兵打進世界大賽的安德魯斯，成為遊騎兵名人堂第27位成員，球團將在6月28日對水手隊賽前為他舉辦入堂儀式。

遊騎兵5日宣布此事，先一步進入遊騎兵名人堂的貝爾崔以前面的玩笑話當作開場白，隨後認真恭喜好友，「這是你應得的，能夠有你加入是我的榮幸，你對我來說非常特別，你享受比賽、帶領球隊的方式，作為球隊打線的攻勢啟動機，我可以代表其他隊友說，有你在真好，恭喜你。」

綽號「貓王」的安德魯斯生涯15個球季有12年效力遊騎兵，在游擊防區先發1605場，是隊史在單一守位先發最多場的球員。

安德魯斯也開玩笑回應說：「他們真的隨便讓人加入耶。」隨後正經回應這對自己來說是一項榮譽，「我沒想過能跟你一起加入名人堂，等不及當天在場上再次看到你，這對我來說是夢想成真，從沒想過這件事，很榮幸能夠成為這支球隊的一分子。」

安德魯斯曾在2010、211年幫助球隊挺進世界大賽，只不過都功虧一簣，生涯在遊騎兵繳出2成74打擊率，305次盜壘是隊史盜壘王，另外累積6366打數、983安打、48支三壘打都是隊史前三。

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