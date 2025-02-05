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MLB／世界大賽搶球洋基迷懺悔 遭匿名騷擾還收到屎包裹

記者蘇志畬／即時報導
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兩名紐約洋基球迷因為在世界大賽對貝茲的脫序行為，不僅遭聯盟判終身進入球場，也受到不理性球迷的騷擾。 (路透)
兩名紐約洋基球迷因為在世界大賽對貝茲的脫序行為，不僅遭聯盟判終身進入球場，也受到不理性球迷的騷擾。 (路透)

去年世界大賽第四戰，兩位洋基球迷出現脫序動作，在道奇外野手貝茲（Mookie Betts）接殺界外球後抓住他的手套，兩人遭到大聯盟終身禁入球場，而《The Athletic》追蹤後續，其中一人更因此遭到陌生人騷擾，就連電話、地址也曝光。

卡波比安柯（Austin Capobianco）、漢森（John P. Hansen）是兩位脫序洋基球迷的名字，《The Athletic》訪問到卡波比安柯，在事件經過3個多月後，仍時常收到陌生訊息批評，內容包含咒罵等難聽字眼。

卡波比安柯的個人電話、住址也遭到公開，不過該住址並非他的現居地，而是父母所住的老家，有一天一個包裹被寄到父母家門口，上面沒有署名，卡波比安柯說：「裡面是屎。」還有許多包裹寄到卡波比安柯的公司，都沒有打開過。

「這些我的家人需要處理的問題，都是因為我。」卡波比安柯：「不停歇的電話、寄送過來的難看陰莖照片，還有包裹們。」

卡波比安柯表示自己對於干擾貝茲一事感到後悔，也希望這一切從未發生，願意接受大聯盟的處罰，但更希望這一切能夠停止下來，「大夥，你們贏得世界大賽冠軍了，放我一馬吧。」

漢森則表示，這非兩人有計劃的行為，當下看到球飛過來只是想要干擾對方接球，「在那半秒鐘時間，我只有直覺的反應而已。」

卡波比安柯仍希望能夠回到洋基球場，期待有機會與大聯盟聯繫，看能否有辦法解除禁令，像是捐贈自己的部分季票給慈善機構，或是進行社區服務，「我是個好人，只是在攝影機前做了蠢事。」

「在洋基的國度，我是英雄；在美國，我是惡棍。」卡波比安柯說：「我不是很在乎，我只想要被忘記，就是這樣，我希望大家忘記我。」

洋基 世界大賽 道奇

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