MLB／弗列爾提「道奇遊」結束 2年3500萬合約回鍋老虎

弗列爾提結束他在道奇的短暫時光，將回歸老東家老虎。(路透資料照片)

道奇 隊世界大賽 奪冠班底弗列爾提（Jack Flaherty）終於找到新東家。弗列爾提和前東家老虎隊達成2年3500萬美元的合約，這是他自去年季中被交易至道奇後，再度回到底特律。

弗列爾提的大聯盟生涯待過紅雀、金鶯、老虎、道奇等隊，其中2017年至2023年在紅雀投出身價，堪稱當時的球隊少主。雖然他在2023年轉投金鶯，且成績不甚理想，但去到老虎後在18場先發中拿下7勝5敗，防禦率僅2.95，隨後在季中被交易至道奇。

現在回顧這筆交易可謂三贏局面，弗列爾提喜獲冠軍戒，並幫道奇扛下季後賽最多局數，而老虎也透過交易換得潛力游擊史威尼（Trey Sweeney）與捕手李蘭佐（Thayron Liranzo）。在這趟「道奇遊」結束後，弗列爾提也回到他重拾身手的老虎。

弗列爾提回到老虎第1年薪水為2500萬美元，2026球季有1000萬美元的保障薪資，若扛下超過15場先發，則可以提升至2000萬美元。弗列爾提先前受訪就曾提過自己有意願回到前東家，此次回鍋將與本屆美聯塞揚得主史庫柏（Tarik Skubal）共同撐起老虎輪值。

另外，薪資空間充沛的老虎在簽下弗列爾提後，據傳目光放向仍在自由市場的布萊格曼（Alex Bregman）。

布萊格曼是太空人 隊的當家三壘手，不過去年賽季結束後至今與母隊談約陷入僵局，而仍有足夠薪資空間的老虎若高層有意，有機會與其他競爭者一同競逐布萊格曼。

目前老虎團隊薪資為1.42億美元，若加上豪華稅則是1.56億美元，距離2025年的豪華稅門檻2.41億美元還有8500萬美元的距離，或許尚能負荷布萊格曼心中預想的待遇與複數年合約，近期也傳出老虎願意開出2億美元的大約網羅布萊格曼。