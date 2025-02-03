經典賽／陳傑憲「里長伯」繼續上線 蔡其昌：正常發揮就很可怕

陳傑憲續任中華隊隊長。（記者陳正興／攝影）

「台灣隊長」陳傑憲 度過空前忙碌的休賽季，3日再投入世界棒球經典賽 資格賽集訓，剛好也是一般民眾開工日，也讓他苦笑說報到不太順利，高鐵票歷經千辛萬苦才訂到最後一班。

陳傑憲去年帶領中華隊登頂世界12強棒球賽，他優異的場內、場外表現堪稱靈魂人物，比賽結束後滿檔行程，再銜接到經典賽資格賽，外界關心他的調適狀況。但陳傑憲一到中華隊就「里長伯」上線，中職會長蔡其昌笑說，剛剛去休息室看，已經看到他很活躍在和大家串聯，「傑憲正常發揮就好，只要正常發揮就很可怕。」至於他的體能調節狀況，蔡其昌對此並不擔憂，母隊教練林岳平、高志綱都在這裡，相信他們會去關注。

陳傑憲坦言，以往休賽季時間比較充裕，也有時間出去玩，當時還和老婆說「我們明年繼續」，他笑說：「殊不知明年沒空」，度過一個忙碌的冬天，陳傑憲也感謝老婆體諒他沒有時間陪伴家人。

12強冠軍帶動全台棒球熱，陳傑憲對此很有感，「知道以前台灣人很瘋棒球，但因為一些事情失去信心，透過這次12強，讓大家再次愛上棒球，這是棒球人會很驕傲的事情。」這次再次擔任隊長負責凝聚全隊士氣，陳傑憲說有了上次的好成績，每個人會更有自信、更驕傲站上賽場，與對手對抗，雖然很多隊友年紀較小，相差10歲的大有人在，「但因為棒球、因為台灣，聚在一起。」

中華隊選在2月2日報到、2月3日開訓，不少選手2日也感受搶票的辛苦，陳傑憲就苦笑說這趟報到很不順利，「昨天高鐵票根本訂不到，麻煩工作人員幫我，訂到10點48分最後一班，到這邊用一用快（凌晨）1點，收完兩點多才睡。」