我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半導體研究機構：DeepSeek硬體投資逾5億美元

美電視節目赴台灣拍特輯 介紹阿里山及台南等景點

經典賽／陳傑憲「里長伯」繼續上線 蔡其昌：正常發揮就很可怕

記者陳宛晶／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳傑憲續任中華隊隊長。（記者陳正興／攝影）
陳傑憲續任中華隊隊長。（記者陳正興／攝影）

「台灣隊長」陳傑憲度過空前忙碌的休賽季，3日再投入世界棒球經典賽資格賽集訓，剛好也是一般民眾開工日，也讓他苦笑說報到不太順利，高鐵票歷經千辛萬苦才訂到最後一班。

陳傑憲去年帶領中華隊登頂世界12強棒球賽，他優異的場內、場外表現堪稱靈魂人物，比賽結束後滿檔行程，再銜接到經典賽資格賽，外界關心他的調適狀況。但陳傑憲一到中華隊就「里長伯」上線，中職會長蔡其昌笑說，剛剛去休息室看，已經看到他很活躍在和大家串聯，「傑憲正常發揮就好，只要正常發揮就很可怕。」至於他的體能調節狀況，蔡其昌對此並不擔憂，母隊教練林岳平、高志綱都在這裡，相信他們會去關注。

陳傑憲坦言，以往休賽季時間比較充裕，也有時間出去玩，當時還和老婆說「我們明年繼續」，他笑說：「殊不知明年沒空」，度過一個忙碌的冬天，陳傑憲也感謝老婆體諒他沒有時間陪伴家人。

12強冠軍帶動全台棒球熱，陳傑憲對此很有感，「知道以前台灣人很瘋棒球，但因為一些事情失去信心，透過這次12強，讓大家再次愛上棒球，這是棒球人會很驕傲的事情。」這次再次擔任隊長負責凝聚全隊士氣，陳傑憲說有了上次的好成績，每個人會更有自信、更驕傲站上賽場，與對手對抗，雖然很多隊友年紀較小，相差10歲的大有人在，「但因為棒球、因為台灣，聚在一起。」

中華隊選在2月2日報到、2月3日開訓，不少選手2日也感受搶票的辛苦，陳傑憲就苦笑說這趟報到很不順利，「昨天高鐵票根本訂不到，麻煩工作人員幫我，訂到10點48分最後一班，到這邊用一用快（凌晨）1點，收完兩點多才睡。」

陳傑憲 經典賽

上一則

NBA／馬刺3方交易收福克斯 拉文轉戰國王再次聯手德羅展

延伸閱讀

中職／陳傑憲新身價月中揭曉 連任隊長希望能在亞太封王

中職／陳傑憲新身價月中揭曉 連任隊長希望能在亞太封王
還在稱讚12強棒球賽？陳傑憲：已經是過去式

還在稱讚12強棒球賽？陳傑憲：已經是過去式
陳傑憲甜牽超正老婆 率中華隊5帥看張惠妹 全場暴動

陳傑憲甜牽超正老婆 率中華隊5帥看張惠妹 全場暴動
新家地點遭爆料 陳傑憲無奈：睡公園你們捨得嗎？

新家地點遭爆料 陳傑憲無奈：睡公園你們捨得嗎？

熱門新聞

NFL超級盃是受矚目的賽事之一，球迷瘋狂，票價不便宜。(美聯社)

NFL／超級盃最便宜門票4800元 最貴包廂破52萬元

2025-01-30 22:58
大谷翔平（左）與道奇隊友一起現身洛杉磯當地消防局，慰問連日來辛勤對抗野火的消防員。（取材自道奇官方X）

MLB／大谷翔平瘦了…身染流感又因野火逃離家園

2025-02-01 18:16
勇士隊柯瑞(右)對決雷霆隊亞歷山大。(路透)

NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝

2025-01-30 01:10
（取自微博）

全紅嬋返鄉過年遭狂熱民眾圍堵 疾呼｢理智一點｣

2025-01-29 11:14
大谷翔平與妻子田中真美子合影。（美聯社）

MLB／要當爸爸緊張又期待 大谷翔平想找Decoy顧孩子

2025-02-01 18:51
戴維斯(左)和唐西奇傳出互換東家。 （美聯社）

NBA／超重磅交易突發 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

2025-02-02 01:15

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」
葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場