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MLB／大谷翔平瘦了…身染流感又因野火逃離家園

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平（左）與道奇隊友一起現身洛杉磯當地消防局，慰問連日來辛勤對抗野火的消防員。（取材自道奇官方X）
大谷翔平（左）與道奇隊友一起現身洛杉磯當地消防局，慰問連日來辛勤對抗野火的消防員。（取材自道奇官方X）

日本球星大谷翔平今天現身道奇球場，參加感謝球迷的「Dodger Fest」活動時，消瘦身影令球迷擔心，原因是日前感染流行性感冒，他也談到受到洛杉磯大火影響，深夜中逃離家園的驚險場面。

洛杉磯當地受到野火重創，大谷翔平也深受其害，他表示，自己在半夜聽到警報響起，開始跟許多人聯繫後離家避難，最終到一位朋友家借住。

「因為有東西忘了帶，中間一度回去拿。」大谷翔平表示，自己看到自家後方已經開始在燃燒，「想說這個家可能有點危險了，但那時跟房子比起來，最重要是先和妻子一起撤離，趕快收拾行李。」

經過約2周的避難，大谷翔平才重返家園，空氣品質已經回穩，他表示：「現在已經回到原本的生活。」

避難當下，大谷翔平正身染流感，他也透露，因為流感的關係，自己幾乎都在床上休息，沒有辦法進行訓練，因野火避難的期間也是如此。

大谷翔平日前曾與隊友西恩（Emmet Sheehan）、卡斯帕里斯（Ben Casparius）一起現身洛杉磯當地消防局，代表道奇球團捐贈36萬美元。

大谷翔平表示，自己看見了一些被燒毀的房屋以及受災地區，「那是讓人非常痛苦的的景象，看到那樣的情況胸口會感到很沉重。」也聽到消防員們好幾天沒有回家、堅持工作的故事，「希望大家能盡快恢復正常生活，我現在只為此祈禱。」

大谷翔平 洛杉磯 道奇

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