MLB／官網點名尚未決定新東家球星 弗列爾提、亞瑞納多入列

弗列爾提、亞瑞納多未來動向引關注。(路透資料照片)

休賽季大聯盟不乏大咖球星在交易和自由市場上的競爭戲碼，如佐佐木朗希 爭奪戰以及索托（Juan Soto）轉投大都會 隊，大聯盟官網則點名目前仍在市場上的知名球員，道奇隊冠軍班底弗列爾提（Jack Flaherty）以及紅雀隊明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）都名列其中。

29歲的弗列爾提上季例行賽繳出6勝2敗，防禦率3.58的成績，還扛下世界大賽首戰先發，被評為是目前市場上最好的先發投手，不過他一直在等待滿意的合約，以致目前仍無下家；而「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）的動向也一直受到關注，他與大都會之間持續協商，但始終沒有定論。

紅雀隊10屆金手套獎得主亞瑞納多（Nolan Arenado）休賽季曾拒絕被交易至太空人 隊，目前也未尋得新東家；太空人明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也仍在自由市場上，近期傳出可能回歸老東家，但將面臨與多位球員守位重疊的窘境。