MLB／道奇招募關鍵餐會 大谷帶Decoy拉攏「狗派」朗希

大谷翔平和愛犬Decoy。(美聯社)

招募佐佐木朗希 的關鍵餐會，道奇 隊不僅出動陣中一票球星，大谷翔平 的狗狗Decoy也沒缺席，ESPN報導指出，大谷知道佐佐木喜歡狗狗，特地帶愛犬出席，日本媒體對此笑稱：「不知道Decoy是否有發揮關鍵影響？」

朗希23日穿上道奇11號球衣參與加盟記者會，透露更多談約幕後，其中與道奇的其中一次碰面是在球團球團股東古柏（Peter Guber）家中，大谷、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）、艾德曼（Tommy Edman）等人都出席，極力拉攏佐佐木「上車」，而大谷知道朗希喜歡狗狗，還特地帶了Decoy出席這次聚會。

佐佐木朗希的狗狗是一隻黑色的玩具貴賓犬，他也穿著印滿愛犬的襪子出席記者會，更透露自己與愛犬的生日都是同一天。

ESPN報導中提到藍鳥、教士在這場爭奪戰撐到最後的原因，佐佐木向各隊提出考題，希望他們解答自己在去年球速下滑的原因，而藍鳥由曾效力羅德隊、目前於藍鳥球團辦公室任職的赫曼（Frank Herrmann）以及助理投手教練格林（Sam Greene）進行簡報，提出數據、機制等原因，吸引了朗希的目光。

教士也有一場精心款待朗希的餐會在明星三壘手馬恰多（Manny Machado）家裡舉辦，找來日本廚師準備餐點，多位球星到場，加上日本大前輩達比修有在陣，同樣也讓教士以為有機會搶下朗希。