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MLB／佐佐木朗希之爭刺痛教士 對戰道奇緊張氣氛不會緩解

記者藍宗標／即時報導
佐佐木朗希。(路透)
佐佐木朗希。(路透)

大聯盟新球季將於3月18日開打，道奇隊挑戰世界大賽2連霸，在東京巨蛋對小熊隊進行海外開幕戰；官網今天列出各分區最激烈的對戰組合，道奇頭號敵人無疑是教士隊，尤其佐佐木朗希之爭刺痛聖地牙哥球迷，教士一定會全力報仇。

國聯西區的世仇之戰原是道奇對巨人隊，如今演變為道奇、教士之爭，道奇嘗到世界大賽封王滋味前，連續兩年在分區系列賽落敗，2022年就是輸給教士，去年例行賽交手13場更以5勝8敗落後，分區系列賽再次碰面，打滿5場才晉級國聯冠軍戰。

官網指出，教士在2022年分區系列賽擊敗道奇時，已經確立成為下一支熱門球隊，而且從去年後半季的表現看來，實際上可能是更好的球隊。

道奇備戰新球季不斷補強，教士沒有這樣做，但佐佐木朗希到了最後3選1階段（藍鳥隊也在其中），硬是被道奇搶走頭號目標；官網特別提到，教士去年歷經分區系列賽失敗，兩隊今年每次對戰的緊張氣氛不會稍微緩解。

新球季被官網預測其他分區激烈對抗包括釀酒人對小熊、太空人對遊騎兵、守護者對老虎、金鶯對洋基，國聯東則是費城人、勇士、大都會互咬。

官網指出，美聯東區「基襪大戰」永遠都是焦點，沒有多少洋基球迷會在這個層面考慮金鶯；但金鶯幾十年來一直把洋基做為衡量標準，前年以101勝奪下分區冠軍，看起來可能終於趕上，去年雖再次進入季後賽，又在短暫的系列賽被橫掃，往後將面臨更大壓力。

道奇 洋基 佐佐木朗希

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