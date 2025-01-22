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MLB／穿上有回憶的11號 佐佐木朗希度透露提前赴美原因

記者蘇志畬／即時報導
道奇為佐佐木朗希舉辦加盟儀式。(路透)
道奇為佐佐木朗希舉辦加盟儀式。(路透)

美國職棒大聯盟道奇隊今天為日本投手佐佐木朗希舉辦加盟儀式，正式穿上11號的道奇球衣，而當他接受NHK節目《焦點現代》專訪表示，23歲的他會決定提前赴美挑戰，源自於職棒第一年的傷痛經歷，感受到棒球生涯的脆弱，決定把握當下。

佐佐木朗希加入羅德隊的第一年，就出現右肘肌肉撕裂傷，遍尋醫生也找不到適合的恢復方式，甚至有醫生建議他進行俗稱Tommy John的韌帶重建手術，「真的很害怕，無法全力投球，擔心什麼時候再也無法打棒球。」

直到經過半年的時間才確認韌帶並無異常，而是由於肩膀狀況不佳，導致尺骨神經發炎引發手肘疼痛，佐佐木朗希表示，自己從學生時期就一直投出速球，也持續面臨受傷風險，「總是帶著「不知何時無法再投球」的恐懼在比賽。」

於是在去年12月佐佐木朗希決定在未滿25歲就行使入札，最終在今年1月決定加盟道奇隊，佐佐木朗希表示：「自己深刻感受到，哪怕只是一球，也可能改變一切，面對未來的不確定性，與其再等兩年，不如抓住當下的機會挑戰大聯盟，才是最佳選擇。」

佐佐木朗希休賽季透過入札制度加盟衛冕軍道奇，展開旅美生涯，今天身穿深藍色西裝搭配道奇藍領帶出席，身旁陪伴的是總教練羅伯玆（Dave Roberts）和球團總裁弗里曼（Andrew Friedman）等人。

佐佐木朗希在日本職棒羅德隊使用的背號「17」號，在道奇已屬於大谷翔平，在日本隊使用的「14」號為道奇退休背號，而「11」則是他在U18日本隊曾穿過的背號。佐佐木朗希表示，這是學生時期多次穿過的號碼，對自己來說充滿回憶，也感謝原本的主人羅哈斯（Miguel Rojas）願意割愛，「還沒決定要送他什麼禮物。等加入球隊後再決定各種事情。」

佐佐木朗希正式穿上11號的道奇球衣。(路透)
佐佐木朗希正式穿上11號的道奇球衣。(路透)

近期洛杉磯發生野火災情，曾經歷日本311大地震的佐佐木朗希也透過記者會表示，「自己也曾經歷災難的痛苦，但我只記得一件事，就是不要迷失自己的目標，繼續向前進。洛杉磯現在正面臨挑戰和困難從今天開始，作為道奇隊的一員，我將盡最大的努力，與這座城市的人們一起努力前進。」

佐佐木朗希 道奇

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