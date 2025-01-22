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MLB／鈴木一朗入選名人堂 感謝2個人 跟妻子乾一杯慶祝

記者蘇志畬／即時報導
水手為鈴木一朗舉辦名人堂入選慶祝會。（美聯社）
水手為鈴木一朗舉辦名人堂入選慶祝會。（美聯社）

美國棒球名人堂21日歡迎日本傳奇球星鈴木一朗的加入，鈴木一朗對於能成為日本首位入堂成員，最主要想感謝的是太太鈴木弓子以及恩師仰木彬，慶祝活動也只會在家中跟太太稍微「乾一杯」。

鈴木一朗在大聯盟寫下無數輝煌成績，連續10個球季200安、單季262支安打等，如今也在獲得票選資格的第一年就入主名人堂，雖然只差1票就全票通過，但已經寫下史上第一位亞洲、日本球員紀錄。

51歲的鈴木一朗被問到，在27歲來到美國挑戰時是否想過有朝一日能夠入選名人堂？一朗說：「我想地球上沒人可以想到這件事。」

鈴木一朗認為，進入名人堂是對於職業選手的最高評價，儀式開始後15分鐘還沒有點名自己，當下有點擔心「是不是沒入選」，好在最終揭曉好結果，「想起很多過去的事情，各種感情都湧現上來。」

能夠入選名人堂，鈴木一朗想要感謝棒球人生遭遇過的許多人，其中最主要的兩人，一是妻子鈴木弓子始終不離不棄的支持，第二位則是日職歐力士時期的前監督仰木彬，「若沒有他，也沒有大家熟知的片假名的一朗，沒有棒球我就不算什麼。」

鈴木一朗是透過視訊接受訪問，被問到儀式後打算如何慶祝時，一朗表示，其實也已經不早了，沒什麼時間慶祝，「明天我還要早起，可能就會跟太太一起乾一杯慶祝，除此之外不會特別做什麼。」

鈴木一朗 日本

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