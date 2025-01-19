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MLB／官網記者踩到一朗的手 未來名人堂球員開他玩笑：要減肥了

記者藍宗標／即時報導
日本棒壇傳奇人物鈴木一朗。(路透)
日本棒壇傳奇人物鈴木一朗。(路透)

美國職棒名人堂票選結果將揭曉，大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand） 發文表示，鈴木一朗將以壓倒性的支持率進入名人堂，能否入選甚至不是問題，能否繼洋基隊前「終結者」李維拉（(Mariano Rivera）之後，成為史上第2位全票通過的球員，才是唯一讓人好奇之處。

鈴木一朗過去效力水手、洋基、馬林魚隊，從27歲拚到45歲，生涯19季揮出3089支安打，大聯史上排名25。

費恩森透露，2012到14年有機會在洋基採訪一朗，觀察他為比賽做準備的方式真是令人著迷，從伸展運動到練習打擊，即使沒看過老式的一朗，也很容易理解他為何如此出色。

費恩森一直記得，洋基2014年作客波士頓芬威球場對決紅襪隊，發生在自己身上的事。由於芬威球場的客隊休息室非常狹窄，他在採訪一朗附近的球員時，這位40歲老將躺在置物櫃前的地板進行每天固定的伸展運動。

由於紐約媒體人數不少，費恩森在採訪過程中不小心踩到一朗的手，發現很不好意思，立刻向他道歉。

費恩森表示，一朗沒錯過嘲笑一位羞愧記者的機會，抬頭看著他，面無表情地說：「你需要減肥了。」幾秒鐘後還笑出來；還好一朗的手沒事，當天比賽還繳出4打數2安打的成績，包括一支二壘打，消除他對未來名人堂成員進入傷兵名單的擔憂。

儘管一朗英語能力很好，受訪時都用日語，費恩森認為這位名將完全掌握英語，甚至比很多在美國長大的人說得更好，無論他用英語還是日語發表進入名人堂的演講，都很讓人期待，他的幽默感和對比賽的深刻見解將會令人難忘。

費恩森表示，這是自己第9次進行名人堂投票，前8次已有17名球員入選，包括一年前的貝爾崔（Adrian Beltre）、赫爾頓（Todd Helton）和莫爾（Joe Mauer），今年也投給一朗。

洋基 鈴木一朗 投票

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