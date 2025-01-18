MLB／佐佐木朗希擁有極品快速指叉球 ESPN形容令和怪物時代來了

佐佐木朗希。（路透）

23歲右投佐佐木朗希 決定加盟道奇 隊，最近兩天在美、日棒壇成為焦點話題，ESPN形容「令和怪物」的時代來了，佐佐木很快將以毀滅性的武器和迷人的優勢為球迷帶來驚喜。

佐佐木決定披上道奇球衣，成為大谷翔平、山本由伸的隊友，球界人士看法不同；ESPN指出，佐佐木從青少年時期開始，投球潛力就讓人垂涎欲滴，最快球速超過100英里、令打者費解的指叉球、爭取成為王牌投手的決心，上個月決定挑戰大聯盟造成轟動，幾乎所有球隊都夢想將他納入先發輪換陣容。

ESPN分析，佐佐木嘗試追隨達比修有、山本、千賀滉大、今永昇太的腳步，這些日本 王牌都相當順利轉戰大聯盟，佐佐木還未達到相同等級，但未來可能會比他們更好，

ESPN記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）說：「儘管佐佐木從高中以來就一直受到炒作，但他尚未完全成型。」

至於道奇對佐佐木會有什麼期望？ESPN整理球探和球評對他的看法，列出5個重點，包括暫時還不會成為王牌、即使第一天也沒人有機會對抗快速指叉球、速球夠猛仍需改進、至少剛起步的投球局數將是問題、成長過程會有陣痛但可應付。

ESPN指出，佐佐木本來多等兩年，可能以傳統自由球員身分獲得破億美元肥約，但他選擇提前旅美簽下小聯盟合約，想要儘快接觸全球最好的打者；儘管這種做法讓人欽佩，但也提醒大家，才華橫溢的佐佐木還不是成品。

佐佐木的快速指叉球被喻為極品，有位觀察多年的球團高層認為，這可能是世界上最好的第二種球路，日本打者應付快速指叉球的能力比大聯盟好，還是感到很困惑，沒有人可確實打好球。