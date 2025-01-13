MLB／韋蘭德轉戰巨人再戰有原因 投到45歲不是不可能

韋蘭德。(美聯社)

今年將以42歲投入新賽季的資深強投韋蘭德（Justin Verlander），與巨人隊簽下一年1500萬美元合約，展開第20季大聯盟生涯，今天透過視訊接受媒體訪問，坦言生涯已經無須證明什麼，決定繼續奮戰，「因為我的熱情還在、火還在燃燒。」

韋蘭德手握3座塞揚、生涯累積262勝，新球季將來到全新環境，他表示巨人一開始並不在自己的預期中，直到前巨人球星、球團棒球部門總裁波西（Buster Posey）與他聯繫後，才開始燃起興趣。

波西透露，當時與韋蘭德聊過後，對於他積極的態度印象深刻，「如果沒有極大的堅毅和對於追求最好的渴望，是不可能達到像他這樣的生涯成就，當我想到這個世代的投手，韋蘭德絕對是在頂端的人物。」波西說：「他能來巨人，延續他的生涯，追加名人堂履歷，對我們來說是一件令人感到興奮的事。」

韋蘭德坦言，生涯已經無須證明什麼，但因為相信自己還有能耐，還能投出好成績，才會選擇再戰。

韋蘭德去年受到傷勢影響，全季先發17場，繳出5勝6敗、防禦率5.48，儘管成績下滑，但他說自己從去年學到一課，球季外是他生涯第一次休賽季並未停機，希望藉此避免去年的肩頸傷勢再度出現，而他目前球速已達到92哩（約148公里），比起去年同期更快。

韋蘭德指出，去年賽季碰到的問題，反而讓他覺得想照自己的目標打到45歲是有可能的，「這和我在2014、15年碰到的問題並沒有太大不同，當時遇到比較大的手術，但我在那過程中的學習，讓我一路維持表現投到去年以前（2023年）。」