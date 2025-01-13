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MLB／棒球名人堂 官網預測鈴木一朗「全票入選」沒問題

記者藍宗標／即時報導
日本傳奇球星鈴木一朗。（路透）
日本傳奇球星鈴木一朗。（路透）

棒球名人堂將在22日公布新成員，日本傳奇球星鈴木一朗榜上有名看來沒有問題，最大重點是能否全票入選，他在已經公開的選票中，得票率百分之百。

大聯盟史上只有洋基隊退役球星李維拉（Mariano Rivera）全票入選名人堂，2019年獲得425張選票通過；官網特別提到，李維拉在這個專屬俱樂部可能很快就會有人陪伴，目前已經公布名人堂選票的人，一朗126票全都拿到，有望成為全票入選名人堂第2人。

一朗一面倒獲得支持，沙巴西亞（CC Sabathia）91.6%、華格納（Billy Wagner）83.2%、貝爾川（Carlos Beltran）77.9%，其餘候選人還未跨過75%的入選門檻，瓊斯（Andruw Jones）72.5%最接近。

官網指出，鈴木一朗從進入大聯盟那一天起就開始創造歷史，身為首位從日本職棒跳槽大聯盟的野手，迅速成為超級巨星，2001年在水手隊第1季，打擊率3成50、安打242支、盜壘成功56次都是美聯榜首，最後獲選年度MVP和新人王。

一朗從新人球季起，連續10年入選明星賽，拿下10座金手套獎，2004年又以打擊率3成72拿下第2座美聯打擊王，262支安打更創大聯盟單季最佳紀錄，生涯19年累積3089支安打。

鈴木一朗 日本 洋基

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