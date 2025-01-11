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大谷翔平帶財 MLB贊助近3年成長36% 道奇最豐收

記者陳宛晶／即時報導
道奇隊日籍球星大谷翔平。（路透）
道奇隊日籍球星大谷翔平。（路透）

富比世雜誌報導，美國職棒大聯盟在過去一年的贊助收入達到新境界，比起2023年成長16%，近3年則是成長36%，幅度居北美五大職業運動之冠，而這要多虧道奇隊日籍球星大谷翔平帶來的驚人效益，以及大聯盟開放球衣、頭盔賣廣告。

富比世近日公布2024年職業運動聯盟贊助商收入，以職棒成長幅度最為驚人，新增約3億美元，總額達到18.4億美元。

擁有大谷翔平的道奇隊堪稱最豐收球隊，不僅稱霸世界大賽，也是場外的大贏家，光是去年就新簽12家日本贊助商，帶財7千萬美元；此外，道奇以外的球隊也得利，有品牌追著大谷賽程跑，連其他球隊都砸錢下廣告，日本品牌對其他球隊的贊助也達1500萬美元。

富比世的數字一公布，球迷留言，「這還沒加上商品、票房收入，大谷帶來的經濟效益真是驚人」。道奇去年靠新簽日本品牌贊助就收入7000萬美元，而這正好也是大谷10年7億美元合約的平均年薪，因此也有人笑稱，「所以道奇實質上付給大谷的薪水是0元」。

大聯盟近三年贊助收入成長36%，高居美北五大運動之首，排名第二為冰球NHL32%；五大職業運動在去年的總贊助收入則是76.6億美元，相比前1年成長12%。

道奇 富比世 日本

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