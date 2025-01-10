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報導野火記者住家也燒到剩廢墟 見慘狀哭出來

MLB／2洋基迷硬扳貝茲手套懲處出爐 所有大聯盟球場都列黑名單

記者陳宛晶／即時報導

世界大賽第四戰兩位惡質球迷趴開道奇隊貝茲（Mookie Betts）的手套、強抓他的手腕，如今懲處出爐，大聯盟對兩人祭出所有球場禁令，禁止出入所有大聯盟球場及相關場地，也被禁止參加大聯盟相關活動。

荒唐畫面出現在該役1局下，洋基隊托瑞斯（Gleyber Torres）敲出右外野界外飛球，貝茲跳起在觀眾席邊美技接殺，但兩名洋基球迷試圖影響接球，眼見球已進入貝茲手套，一位身穿灰色球衣的球迷先抓住貝茲手套，並把手套扳開、將球拿出丟下，另一名條紋球衣球迷則抓住貝茲另一隻手，試圖製造漏接假像。

兩位球迷分別名為卡波比安柯（Austin Capobianco）、漢森（John P. Hansen），當下就被立即趕出場，第5戰的門票也被取消，而大聯盟在本周也通知兩人最新判決，遭到全球場禁賽。

判決書中寫道，「你們的行為為選手健康安全帶來極大風險，已經遠遠超乎可被接受範圍，大聯盟據此將懲處你們禁止進入所有大聯盟球場、辦公室及其他相關設施，同時也被禁止參與任何由大聯盟贊助或與大聯盟有關的活動。」

洋基 道奇

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