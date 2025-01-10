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MLB／道奇挑戰連霸 戰力排第一 官網點名大谷全力復出

記者藍宗標／綜合報導
大谷翔平所在的道奇隊整體評價仍是30隊之首。（路透資料照片）
大谷翔平所在的道奇隊整體評價仍是30隊之首。（路透資料照片）

大聯盟新球季春訓倒數，官網8日公布今年首次球隊戰力排名，道奇隊挑戰世界大賽2連霸，整體評價仍是30隊之首，費城人隊排名第2，接著是紐約兩大豪門洋基、大都會隊。

官網上次戰力排名是去年11月10日，經過自由球員市場激烈競爭後，今年首次排名出爐，道奇仍居榜首，費城人繼續排名第2，紐約兩強原是第5、第7，經過補強陣容後，排名都往前推進，勇士則從第3掉到第5。

洋基在2000年完成世界大賽3連霸後，接下來24年未有球隊可以連續兩年封王，道奇今年將挑戰難得紀錄，期待有機會完成隊史首次2連霸。

官網指出，去年大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）的表現再次讓人大吃一驚，海盜隊新人史肯斯（Paul Skenes）初登大聯盟也讓球迷難忘，道奇最後奪下隊史第8座世界大賽冠軍，但這一切都過去了，現在已是2025年。

道奇為了鞏固政權，除了補進史奈爾（Blake Snell）、康佛托（Michael Conforto）、金慧成，也簽回赫南德茲（Teoscar Hernandez）、崔南（Blake Treinen），大多數去年10月受傷的球員將在本季全力復出，包括「二刀流」大谷翔平，官網認為全隊氣氛很好。

大聯盟從2022年起，季後賽從原本10席增至12席，外卡球隊已經連續3年打到最後4強，包括遊騎兵隊奪下2023年世界大賽冠軍，費城人、響尾蛇隊分別是2022、23年國聯冠軍，大都會去年也拚進國聯冠軍戰。

官網本季首次球隊戰力排名第6到12名依序是教士、金鶯、響尾蛇、太空人、釀酒人、老虎、守護者隊。

至於去年慘吞121敗、改寫大聯盟1900年起單季最慘紀錄的白襪隊，繼續在30隊排名墊底，馬林魚隊排名倒數第2，也是國聯最差。

道奇 世界大賽 費城

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