MLB／「我要留在紐約」羅伯茲曝山本由伸差點錯過道奇封王

道奇日籍投手山本由伸。（路透資料照片）

道奇 隊拿下2024年世界大賽 冠軍，總教練羅伯茲 （Dave Roberts）在與日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹對談時，分享心路歷程，關鍵在於道奇全隊心態從「拳擊賽」切換到「街頭格鬥」，甚至透露山本由伸差點錯過封王時刻。

栗山英樹好奇，羅伯茲是在什麼時刻感覺到球隊有可能拿下冠軍？羅伯茲笑說：「到最後一個出局數時。」

道奇在世界大賽一開始拿下3連勝，然而第4戰輸球後，第5戰一開始又面臨0：5的落後，羅伯茲透露，當時預計讓山本由伸投第6戰，因此準備讓他先回到洛杉磯備戰，不過山本回答：「不要！我要留在（紐約）這裡。」

雖然道奇已經聽牌，但作為總教練必須思考到第6、7戰的可能性，也因此看到賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）開始發威時，羅伯茲心想：「這下麻煩了。」

然而道奇在5局上靠對手失誤，一口氣扳平比數，最終以7：6勝出奪冠，羅伯茲說：「那時候心中想的就是撲克場上說的『All In』。」

在第8局浮現1出局、一二壘有人危機時，羅伯茲上場關心已經投了3局的中繼投手崔南（Blake Treinen），但當下崔南說：「我能搞定。」他也成功解決了史丹頓（Giancarlo Stanton），羅伯茲再次猶豫是否該換投時，看到一壘手弗里曼（Freddie Freeman）比出「噓」的手勢，示意羅伯茲不要上場、讓崔南續投，結果最終崔南成功化解了危機。

栗山英樹詢問，在季後賽最初對教士隊系列賽是否為能夠奪冠的轉捩點？羅伯茲也坦言，球隊在那個系列賽收穫很多，「例行賽就像是拳擊賽，季後賽則是脫下拳套的街頭格鬥。」

羅伯茲表示，當時教士的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬恰多（Manny Machado）等人都是街頭鬥士型球員，而道奇的大谷翔平、山本由伸、弗里曼及貝茲（Mookie Betts）都還像是帶著拳套的職業拳擊手，「我們必須轉變為街頭鬥士，而我們也真的辦到了。」