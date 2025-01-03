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MLB／得知大谷老婆懷孕秒發恭喜 赫南德茲：想和他建立更深交情

記者陳宛晶／即時報導
赫南德茲(前)與大谷翔平(後)相處融洽。(美聯社)
赫南德茲(前)與大谷翔平(後)相處融洽。(美聯社)

赫南德茲（Teoscar Hernández）重返道奇陣營，今天在記者會上談到能與大谷翔平續當隊友，他也直喊興奮，大谷日前公布太太真美子懷孕消息，赫南德茲一得知就送上道賀簡訊，向大谷說：「我想和你保持聯絡，建立更深交情。」

赫南德茲去年以1年2350萬美元合約投奔道奇，貢獻160安、33轟、99分打點的精彩成績，為道奇的冠軍之路貢獻心力；他在球季後上架自由市場，最終以3年6600萬美元附帶2028年1500萬美元球團選擇權留在道奇，今天在記者會上表示，確實如果在市場上多等一下，可以收到其他球隊更好的合約，但留在道奇一直都是自己的首選。

赫南德茲從去年春訓就與同一年成為道奇新同學的大谷翔平成為好友，因互教日文、西文，而被球迷稱為「大谷的西文老師」，今天媒體也很關心兩人的互動。

「我很期待可以再與大谷一起打球3年，也希望會有第4年。」赫南德茲表示，能在大谷身邊，看他為球隊、為隊友以及為全球棒壇打下的成就，是件很棒的事，「而且他還會回歸投球，所以真的很期待。」

大谷近日剛公布太太懷孕消息，即將成為新手老爸，赫南德茲也在看到消息後就馬上發了簡訊，「我跟他說恭喜，也說希望可以和他保持聯繫，想和他建立更深交情，因為我覺得我們可以成為更好的朋友、更好的隊友，即便在結束選手生涯後，也能一起成為一個更好的人。」

道奇 大谷翔平

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