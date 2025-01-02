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MLB／洋基教練：就算大谷60轟60盜20勝 我也不會意外

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平去年專心打擊，締造54轟、59盜佳績。（歐新社資料照片）
大谷翔平去年專心打擊，締造54轟、59盜佳績。（歐新社資料照片）

道奇隊日本球星大谷翔平去年球季專心打擊，敲出54轟、跑出59盜，今年球季要重拾頭打二刀流，曾在天使時期指導過大谷翔平的奧斯穆斯（Brad Ausmus）表示，就算大谷達成單季「60轟60盜、20勝」，他也不會感到驚訝。

大谷翔平在2023年9月動刀治療右手肘，季後離開天使隊，以以10年7億美元大約轉戰道奇，締造史無前例的「50轟、50盜」，幫助道奇拿下世界大賽冠軍外，自己也收下國聯年度MVP。

去年年末大谷翔平也獲得美聯社的年度最佳男子運動員獎，現任洋基首席教練的奧斯穆斯，在2019年執教天使曾與大谷重疊，奧斯穆斯表示：「如果他交出60-60、並摘20勝，我也不會感到驚訝。」

奧斯穆斯更盛讚大谷翔平：「這傢伙是棒球史上最偉大的運動員，而且找不到第二個接近他的人。」

大谷翔平經過一年復健，今年球季有望重返投手丘，道奇隊對他的二刀流安排計畫尚未底定。

此外，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）近日現身日媒「BS東視」的大谷翔平特別節目，分享大谷新打擊準備動作的用意。當被問到給大谷這種頂尖選手建議是否會很困難時，羅伯茲表示，「完全不會，他是一位很聰明的選手，我不太會給他打擊技術的建議，但我有給他擊球選擇的建議。」

該節目介紹大谷翔平去年6月開始做的新動作，他打擊前將球棒放在本壘板與打擊區中間，用意是確保每次打擊時的站位。

大谷翔平 道奇 羅伯茲

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