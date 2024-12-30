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MLB／勇士悼卡特 曾見證世界大賽封王「懷念他在看台上加油的時光」

記者藍宗標／綜合報導
美國前總統卡特（右）過世，勇士隊發聲明，「會懷念他在看台上為勇士加油的時光」。(路透資料照片)
美國前總統卡特（右）過世，勇士隊發聲明，「會懷念他在看台上為勇士加油的時光」。(路透資料照片)

美國前總統卡特（Jimmy Carter）過世，享壽100歲，勇士隊29日在一份聲明中指出，對卡特去世深感悲痛，「雖然全世界都知道他是傑出的人道主義者和和平締造者，但我們知道他是忠實的勇士球迷，我們會懷念他在看台上為勇士加油的時光。」

卡特是史上最長壽的美國總統，生前力挺家鄉的勇士隊，漢克阿倫（Hank Aaron）打破「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）全壘打紀錄時，他也在比賽現場。

勇士官網提到，漢克阿倫1974年4月8日締造715轟紀錄時，時任喬治亞州州長的卡特坐在前排，兩年多當選美國第39任總統，漢克阿倫2021年過世時，卡特表示他不但是英雄和好友，更打破紀錄和種族障礙，成為有史以來最偉大的棒球員之一。

1995年世界大賽第6戰，卡特在勇士主場擔任開球貴賓，勇士最後以1：0擊敗印地安人隊（守護者隊前身），也是球隊搬到亞特蘭大後首次封王。

ESPN報導，卡特是史上首位接見美式足球超級盃冠軍隊的總統，1980年在白宮迎接匹茲堡鋼人隊，前一年奪下世界大賽冠軍的海盜隊一起造訪；他在1980年宣布美國抵制莫斯科奧運，抗議蘇聯入侵阿富汗，當時包括西德、日本在內，超過60個國家參與抵制行動。

勇士 世界大賽 超級盃

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