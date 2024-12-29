MLB／響尾蛇佛系追逐搶到塞揚 柏恩斯為離家近甘願減薪

響尾蛇隊搶到強投柏恩斯，原因是離家近。（美聯社）

響尾蛇隊以6年2.1億美元合約簽下塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes），震驚球界，當地媒體亞利桑納共和報（Arizona Republic）揭露談約過程，響尾蛇自己也是碰到天上掉下來的禮物，柏恩斯的經紀人波拉斯（Scott Boras）主動聯繫，因他的客戶想在響尾蛇打球，老闆聽聞後也決定打開錢包。

柏恩斯為2016年釀酒人隊第四輪選中，今年透過交易轉戰金鶯隊，7季累積60勝36敗、防禦率3.19，從2020年起每年都在塞揚票選拿到選票，代表作為2021年繳出11勝5敗、防禦率2.43，167局投球送出234次三振，獲選為國聯塞揚。

柏恩斯近年穩定的成績，被視為今年自由市場上的最好先發投手，檯面上收到至少一隊開出比6年2.1億美元更好的合約，但他的心在亞利桑那。

柏恩斯來自亞利桑納州 鳳凰城，與妻子育有3個孩子，包括一對在今年7月出生的雙胞胎女兒，讓他有了在離家近的地方打球念頭，波拉斯主動聯繫響尾蛇股東之一坎崔克（Ken Kendrick），表達客戶想法。

響尾蛇陣容已有充足的先發輪值，補強重點放在野手和牛棚，原先並未對柏恩斯強力追逐，在得知柏恩斯想法後決定不錯過上門的機會，開出6年2.1億美元打破隊史最大合約。

柏恩斯在這筆合約中將領到1000萬美元簽約金，在2025、26年年薪都是3000萬美元；兩年後可選擇是否跳脫合約，若繼續執行，最後4年為1.4億美元。此外，為了與響尾蛇簽約，伯恩斯同意一筆為數不小的延遲支付，據傳為每年約1000萬到1100萬美元延遲支付，6年總計延遲超過6000萬美元，若兩年後跳脫合約則可在隔年先領走延遲的2000萬美元。