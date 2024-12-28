MLB／大谷翔平要當爸 17歲寫的人生目標拿來比對…會是女兒？

大谷翔平與妻子真美子準備要當爸媽了。（美聯社）

今年30歲的大谷翔平 宣布要當爸爸了！道奇隊日本 二刀流球星28日主動揭露這個好消息，他在個人的社群平台上，宣布家中即將迎接「小菜鳥」的到來，美聯社形容這是大谷家族打線的新戰力。

大谷翔平的個人Instagram放上一張照片，裡面有著愛犬Decoy和嬰兒衣物、小鞋子，關鍵是一張用表情符號遮住的嬰兒超音波照，他也寫下「等不及小菜鳥加入我們的家庭了！」

大谷翔平在個人社群平台宣布要當爸爸了。(取材自Instagram)

大谷翔平今年2月底宣布結婚，最初未透露對象，後續揭曉正是前日本隊女籃國手田中真美子，兩人今年同赴道奇隊在南韓的開幕戰，陸續也出席不少場合，而今日再傳出倆人已有愛的結晶。

大谷翔平今年球季以54轟、59盜達成史無前例的「50轟、50盜」成就，加入道奇隊第一年就幫助球隊拿下世界大賽 冠軍，更拿下生涯第3座MVP，在年末宣布喜訊，為今年畫下美好句點。

隨著大谷宣布即將當爸，他學生時期的人生規畫又被網友拿出來比對，笑說「怎麼會有完成度這麼高的人生規畫」。

大谷就讀花卷東高校時，制定了一份「人生規畫筆記」，包含18歲進入大聯盟球團、20歲升上大聯盟、27歲入選世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊、成為最有價值球員（MVP）等里程碑。大谷翔平也逐一實現部分目標，其中最受矚目的年紀是26歲，他同時「稱霸世界大賽冠軍」與「結婚」。

不過今年他拿到世界冠軍戒指與結婚時已30歲，算是比目標晚了4年。

這份計畫隨著時間拉長，大谷期盼28歲長子出生，31歲長女出生。不過明年「大谷寶寶」出生時大谷31歲，只能先期盼是女兒先報到，向夢想實踐家更進一步。

大谷翔平17歲寫的「人生目標表」

18歲 進入大聯盟球團

20歲 升上大聯盟

22歲 獲頒塞揚獎

23歲 入選WBC日本代表隊

26歲 奪得世界大賽冠軍、結婚

27歲 成為WBC日本代表隊的MVP

28歲 長子出生

31歲 長女出生

32歲 第二度奪得世界大賽冠軍

33歲 次子誕生

34歲 第三度奪得世界大賽冠軍

40歲 退休賽、投出無安打比賽