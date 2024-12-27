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MLB／1季50盜1季200K 大谷寫暌違137年史上唯二紀錄

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平首度認為自己打擊優於投球。（路透資料照片）
大谷翔平首度認為自己打擊優於投球。（路透資料照片）

道奇日本球星大谷翔平今年達成「54轟59盜」史詩級紀錄。數據專家藍斯（Sarah Langs）26日發文指出，大谷翔平寫下暌違137年罕見紀錄。

大谷翔平2022年繳超狂二刀流數據，打擊部分34轟、95打點和11盜壘，打擊率0.273，整體攻擊指數（OPS）0.875。投手方面，15勝9敗，投166局送出219K，防禦率2.33。

大谷翔平今年因右肘手術無法投球，但他打擊十分出色，還展現驚人壘間破壞力，累積54轟和59盜，成為史上首位「50轟50盜」球員。

數據專家藍斯發文指出，大聯盟史上只有2人曾單季曾50盜，另有1個賽季200K，分別是大谷翔平和名人堂成員沃德（John Ward）。沃德1879年投出生涯最高的239K，1887年曾創下單季111盜。

此外，大谷翔平今年在一刀流下繳出「50轟、50盜」，他在接受「Number」雜誌專訪再次被問到「投手大谷」、「打者翔平」誰厲害？大谷翔平首度認為自己打擊優於投球。

投打二刀流的大谷翔平過去被問到此題，幾乎都回答投手大谷會擊敗打者翔平，然而這次回應卻有改變，大谷翔平說：「打者更好。」至於原因則很簡單，「因為作為投手還沒有能夠繳出一整季的穩定成績。」

大谷翔平 道奇 日本

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