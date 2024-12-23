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MLB／大谷翔平明年展望：開季完全健康、幫愛犬Decoy提升人氣

記者陳宛晶／即時報導
洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平第三度當選美聯社年度最佳男運動員，追平NBA球星喬丹的紀錄。(美聯社)
洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平第三度當選美聯社年度最佳男運動員，追平NBA球星喬丹的紀錄。(美聯社)

大谷翔平的2024年球季再收穫一座獎盃，美聯社今天公布年度最佳男性運動員，大谷在74名投票記者、會員中取得48票，生涯第三度抱回這座獎項，追平麥可喬丹（Michael Jordan），距離最多次獲獎紀錄只差1座，而他也野心勃勃，「或許明年，我就會再次獲獎喔！」

美聯社年度最佳男性運動員共有8人收到選票，大谷的48票遙遙領先，在巴黎奧運狂掃4金的法國泳將馬爾尚（Leon Marchand）10票排名第二；另一位收到選票的大聯盟選手為洋基隊賈吉（Aaron Judge），拿到1票。

大谷繼2021、23年後再度獲獎，3度抱回美聯社年度最佳男性運動員，追平喬丹，而最多次獲獎紀錄為阿姆斯壯（Lance Armstrong）、伍茲（Tiger Woods）、詹姆斯（LeBron James）共同保持的4次。

大谷表示，「在日本長大，我從小就在關注喬丹、伍茲，知道他們在美國取得的成功與成就。」他說很榮幸拿到這座獎項肯定，代表一整年的努力有了回報。

大谷將在明年重啟「二刀流」，他也在訪談中表示自己已經收到最新的復健課表，目標是在明年開季時是完全健康的狀態，「能夠同時投、打當然會很棒，但還是要看當時的狀況而定。」他也表態期待道奇完成世界大賽衛冕；道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）對子弟兵超有信心，「現在應該可以鎖定國聯MVP了吧！因為沒人擁有像他那樣的天賦啊！我真的很期待看到2025年的大谷翔平會有怎樣的成績。」

美聯社這篇訪問中也沒忘記今年人氣直追主人的寵物狗Decoy，而大谷也透露一項另類目標，Decoy為荷蘭科克爾犬，他說：「這個品種的狗狗數量正在減少中，所以如果可以藉由牠的人氣，提升一點數量，感覺自己也盡了小小的力量，我相信Decoy對此也會很開心。」

喬丹 大谷翔平 道奇

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