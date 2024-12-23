MLB／大谷翔平第3度獲「年度最佳選手」豪言：明年再拿獎
2021年和2023年還在天使隊時，大谷翔平便二度獲選美聯社年度最佳男運動員，現效力道奇隊的他第三度榮獲該獎項，已與籃球巨星麥可喬丹(Michael Jordan)並列，前方只剩三位四度得主需要追趕。
美聯社此獎自1931年起頒發，今年由74名體育記者投票，23日公布的結果顯示大谷獲得壓倒性的48票；在巴黎奧運上勇奪四枚金牌的法國泳將馬向(Leon Marchand)以10票位居第二、在奧運拿下個人首金的美國高球王舍夫勒(Scottie Scheffler)以9票排名第三。
大谷接受美聯社獨家採訪時表示他非常榮幸，顯然所有努力都得到回報，豪言「也許明年，我會再次獲得這個獎項。」
大谷本季轉到道奇隊後，贏得了他在國聯的首個最有價值球員獎，這已是他的第三個MVP。大谷還進入「50/50」(50轟50盜)俱樂部，繳出54支全壘打和59次盜壘，今年帶領道奇隊第八次獲得世界大賽冠軍。大谷表示他知道道奇隊單季最多全壘打紀錄是49支，「我有點想突破這個障礙，我很驚訝自己能夠打破這項紀錄。」
2019年在天使隊執教的奧斯穆斯(Brad Ausmus)表示，大谷明年就算取得60/60、單季勝投20場他也不會驚訝。「他是最偉大的棒球運動員，第二人都難望其項背。」道奇隊總教練羅伯茲(Dave Roberts)稱大谷非常友善、體貼、關心他人，他以尊重和謙虛的方式獲得聲名、榮耀或獎項。
大谷在世界大賽時左肩受傷，11月接受了手術。他受訪時說活動度還沒完全恢復、有點緊繃，但感覺好多了。「這些小步驟對於實現最終目標非常重要，也就是恢復健康。」
大谷希望明年能超越自己，同時也希望能再次奪得世界大賽冠軍。
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