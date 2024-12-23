MLB／大谷翔平第3度獲「年度最佳選手」豪言：明年再拿獎

洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平第三度當選美聯社年度最佳男運動員，追平NBA球星喬丹的紀錄。(美聯社)

2021年和2023年還在天使隊時，大谷翔平便二度獲選美聯社年度最佳男運動員，現效力道奇 隊的他第三度榮獲該獎項，已與籃球巨星麥可喬丹(Michael Jordan)並列，前方只剩三位四度得主需要追趕。

美聯社此獎自1931年起頒發，今年由74名體育記者投票，23日公布的結果顯示大谷獲得壓倒性的48票；在巴黎奧運 上勇奪四枚金牌的法國泳將馬向(Leon Marchand)以10票位居第二、在奧運拿下個人首金的美國高球王舍夫勒(Scottie Scheffler)以9票排名第三。

大谷接受美聯社獨家採訪時表示他非常榮幸，顯然所有努力都得到回報，豪言「也許明年，我會再次獲得這個獎項。」

大谷本季轉到道奇隊後，贏得了他在國聯的首個最有價值球員獎，這已是他的第三個MVP。大谷還進入「50/50」(50轟50盜)俱樂部，繳出54支全壘打和59次盜壘，今年帶領道奇隊第八次獲得世界大賽 冠軍。大谷表示他知道道奇隊單季最多全壘打紀錄是49支，「我有點想突破這個障礙，我很驚訝自己能夠打破這項紀錄。」

2019年在天使隊執教的奧斯穆斯(Brad Ausmus)表示，大谷明年就算取得60/60、單季勝投20場他也不會驚訝。「他是最偉大的棒球運動員，第二人都難望其項背。」道奇隊總教練羅伯茲(Dave Roberts)稱大谷非常友善、體貼、關心他人，他以尊重和謙虛的方式獲得聲名、榮耀或獎項。

大谷在世界大賽時左肩受傷，11月接受了手術。他受訪時說活動度還沒完全恢復、有點緊繃，但感覺好多了。「這些小步驟對於實現最終目標非常重要，也就是恢復健康。」

大谷希望明年能超越自己，同時也希望能再次奪得世界大賽冠軍。